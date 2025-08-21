Sex, 22 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta21/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Economia

Petrobras anuncia Bruno Moretti como novo presidente do conselho

Atualmente, é secretário especial da Presidência da República

Reportar Erro
Sede da PetrobrasSede da Petrobras - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O conselheiro Bruno Moretti é o novo presidente do Conselho de Administração da Petrobras, aprovado em reunião realizada nesta quinta-feira (21) pelo conselho. Ele terá mandato até a próxima Assembleia Geral, informou a petrolífera.

Leia também

• Dólar fecha em leve alta com exterior na expectativa por discurso de presidente do Fed

• Senado/CI aprova Alessandro Facure ao cargo de diretor-presidente da ANSN

Moretti vai substituir Pietro Adamo Sampaio Mendes, que apresentou o pedido de renúncia ao cargo, nessa quarta-feira (20). Ele assumirá a diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Atualmente, Moretti é secretário especial de Análise Governamental da Presidência da República, conselheiro da Petrobras e membro do Comitê de Investimentos da companhia.

Formado em economia pela Universidade Federal Fluminense (UFF), foi diretor e secretário-executivo substituto do Ministério da Saúde, entre 2014 e 2015. 

Em seguida, atuou como secretário-executivo adjunto da Casa Civil da Presidência da República (2015 a 2016) e assessor técnico no Senado Federal, entre 2017 e 2022. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter