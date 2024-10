Petrobras anuncia descoberta de gás que poderia dobrar reservas na Colômbia

A- A+

A Petrobras anunciou, nesta quinta-feira (3), uma "enorme descoberta" de gás natural no Caribe colombiano, que pode duplicar as reservas do país, que enfrenta uma seca severa que ameaça o abastecimento de energia.

Esta é a maior descoberta desde a década de 1990, com reservas por seis terapés cúbicos de gás, e "tem o potencial de duplicar as reservas da Colômbia", informou o gerente geral de Ativos Exploratórios da Petrobras, Rogério Soares, durante um evento em Cartagena (norte).

O tamanho do reservatório é comparável ao do Campo Cuchupa em Ríohacha (norte), que forneceu gás ao país nos últimos 45 anos.

"É uma grande conquista na história da exploração da Colômbia", acrescentou Soares na VIII Cúpula de Petróleo, Gás e Energia, o evento mais importante da indústria no país.

O anúncio foi feito após o governo de esquerda de Gustavo Petro lançar um plano para buscar investimentos de US$ 40 bilhões (R$ 226 bilhões na cotação atual) com o objetivo de financiar a transição energética do país.

Ferrenho defensor do meio ambiente, o presidente colombiano aposta na substituição da indústria ligada aos hidrocarbonetos, um setor que representa 52% das exportações nacionais.

Petro freou a exploração de hidrocarbonetos para priorizar fontes renováveis como a energia solar e eólica. Contudo, a oposição e um setor da indústria consideram que esta decisão poderia colocar em risco a autossuficiência energética do país.

A Colômbia atravessa uma temporada de calor incomum, que aumentou o risco de escassez de energia e apagões, alertam especialistas.

Segundo dados da Naturgas, sindicato nacional das empresas de gás, em 2025 o país terá um déficit deste hidrocarboneto equivalente a 7,5% da demanda total e, em 2026, aumentará para 16%.

Em meio à crise hídrica gerada pelo fenômeno climático El Niño, a Colômbia aumentou suas importações de gás em 2.500% entre 2022 e 2023. O gás natural representa entre 25% e 30% da demanda nacional por energia, segundo números do setor.

Em 2023, as reservas comprovadas de gás do país eram de 2.373 gigapés cúbicos (Gpc), segundo dados oficiais.

