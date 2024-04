Petrobras anuncia início da retomada das operações de fábrica de fertilizantes no Paraná

A- A+

Leia também

• Justiça suspende afastamento de Sergio Rezende do conselho da Petrobras

• Governo quer que Petrobras aguarde antes de subir preço

• Justiça derruba decisão e reconduz ao cargo o presidente do Conselho de Administração da Petrobras

A Petrobras vai retomar as operações da fábrica de fertilizantes Araucária Nitrogenados (Ansa), localizada no Paraná, que estava com as atividades suspensas (hibernadas) desde 2020. O investimento no setor é um dos pedidos feitos pelo governo.

A decisão foi tomada nesta quarta-feira em reunião feita pela diretoria executiva da estatal. A unidade chegou a ser colocada à venda no governo Bolsonaro, mas o processo foi cancelado com a chegada do PT ao poder.

A Ansa tem capacidade de produção de 720 mil toneladas por ano de ureia e 475 mil toneladas por ano de amônia, produtos usados para a produção de fertilizantes usados na agricultura. O anúncio ocorre após uma briga entre Jean Paul Prates, presidente da estatal, e o Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia (MME), que resultou em rumores de uma possível mudança no comando da Petrobras.

"Diante da revisão das diretrizes estratégicas da companhia aprovadas no ano passado, o investimento na produção de fertilizantes voltou a fazer parte do portfólio da Petrobras", disse a estatal em nota.

Para voltar a funcionar, a Petrobras vai negociar com ex-empregados e o Tribunal Superior do Trabalho (TST) os termos da contratação e realizar licitações para a compra de materiais e serviços. Ainda falta, porém, definir como serão esses procedimentos, destacou a estatal. A Petrobras ainda não definiu quando a unidade vai voltar a operar.

Em fevereiro, a estatal anunciou com a norueguesa Yara um memorando de entendimentos visando estudos de potenciais parcerias de negócios para iniciativas locais no segmento de fertilizantes e produção de produtos industriais.

Segundo uma fonte do setor, as conversas entre as duas empresas envolvem a combinação de operações, como em Cubatão para "criar uma maior competitividade". Os estudos, ainda em fase inicial, podem agregar outras operações. As companhias assinaram o acordo justamente para trocarem dados financeiros.

Conversa com chineses para unidade em MS

Além da Ansa, há a expectativa em torno da retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN-III) no município de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul (MS).

De acordo com fontes, a companhia vem mantendo conversas com os chineses da Sinopec para a retomada da UFN-III. A unidade começou a ser construída em 2011 e hoje está cerca de 80% pronta. As obras, no entanto, estão paradas desde dezembro de 2014. Em 2017, a Petrobras chegou a colocar a fábrica à venda, mas sempre encontrou dificuldades para se desfazer da unidade.

Segundo essas fontes, a Sinopec já deu indícios à Petrobras de que tem interesse no empreendimento. A proposta que está sendo costurada é que os chineses terminem a obra e recebam parte em ações do empreendimento em troca. Isso vai permitir, de acordo com essas fontes, mais celeridade ao início da retomada das obras, cuja intenção da estatal é iniciar já neste ano. Para essa fonte, se a Petrobras abrir uma nova licitação para retomar as obras sozinha, o cronograma poderia atrasar para 2025.

Ainda não se sabe qual seria o total de ações que a Sinopec teria no empreendimento em Três Lagoas, pois esse percentual pode variar a depender da intenção entre as duas companhias. "O cenário ainda está sendo desenhado, mas o cenário desejável é iniciar as obras esse ano", disse essa fonte.

Veja também

BILIONÁRIOS Sucessão de Bernard Arnault, homem mais rico do mundo, tem dia decisivo nesta quinta-feira (18)