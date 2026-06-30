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COMBUSTÍVEIS Petrobras anuncia novo mecanismo para frear impacto da alta de preços a distribuidoras de gás Estatal estima que o aumento médio para as distribuidoras em agosto recue de 22%, como previsto anteriormente, para 6%

A Petrobras anunciou nesta quarta-feira (30) um novo mecanismo de cálculo para o preço de venda do gás natural baseado em bandas de valores para mitigar o efeito da volatilidade do mercado internacional no valor cobrado de seus clientes, em sua maioria distribuidoras estaduais.



O mecanismo passa a estabelecer uma banda de valores para o Brent, com o estabelecimento de um piso e de um teto máximo de cobrança. Este preço mínimo será usado de forma a preservar o equilíbrio das operações, informou a companhia em nota.

A estimativa da Petrobras é que a aplicação desse novo mecanismo a contratos com distribuidoras estaduais de gás resulte em um aumento médio do preço da molécula de gás natural, em agosto, de 6%, bem abaixo dos 22% previstos anteriormente.

Os clientes que desejarem aderir a esse novo modelo terão de assinar aditivos a seus contratos de fornecimento de gás natural.

A estatal afirmou que a medida está sendo implementada para reduzir “temporariamente” o efeito da alta dos preços internacionais do petróleo, para trazer maior previsibilidade ao mercado e evitar “aumentos bruscos” de preço. Nos contratos de gás natural, o impacto no preço é trimestral, podendo se estender para além desse período.

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