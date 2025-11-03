A- A+

Negócios Petrobras anuncia PDV para funcionários aposentados pelo INSS antes da Reforma da Previdência Há aproximadamente 1.100 trabalhadores nessa situação. Os desligamentos ocorrerão ao longo de 2026

O conselho de administração da Petrobras aprovou um Programa de Desligamento Voluntário (PDV) especificamente para funcionários da estatal que se aposentaram pelo INSS antes da aprovação da Reforma da Previdência, em 2019.

O programa tem um potencial de atingir aproximadamente 1.100 funcionários da companhia, com os desligamentos previstos para serem feitos ao longo de 2026, de acordo com comunicado à mercado da Petrobras.

O objetivo, explica a Petrobras, é dar a esses funcionários aposentados oportunidade de transição de carreira e dar continuidade à renovação dos quadros da companhia.

O impacto financeiro do programa não foi divulgado. A Petrobras informou que ele será incluído nas demonstrações contábeis na medida em que as adesões desses funcionários forem sendo efetivadas.

