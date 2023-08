Petrobras anuncia programa de recompra de até 3,5% do total de ações preferenciais em circulação

A- A+

A Petrobras aprovou programa de recompra de ações de sua emissão própria para permanência em tesouraria e posterior cancelamento, sem redução do capital social. A iniciativa faz parte da nova política de distribuição de dividendos, anunciada semana passada pela estatal.

Ontem, a companhia anunciou que vai distribuir R$ 15 bilhões em dividendos relativos ao resultado do segundo trimestre deste ano. Trata-se de uma queda de 39% ante ao que foi distribuído em relação ao primeiro trimestre. Entre abril e junho, a estatal apresentou queda de 47% em seu lucro líquido na esteira da queda do preço do petróleo no mercado internacional.

O Programa de Recompra abrangerá apenas as ações preferenciais (PN, sem direito a voto). Segundo a empresa, serão compradas até 157,8 milhões de PNs, que equivale a cerca de 3,5% do total de ações preferenciais em circulação. As compras serão feitas ao longo dos próximos 12 meses.

Segundo a empresa, o valor financeiro a ser gasto não acarretará efeitos contábeis relevantes no patrimônio líquido da companhia.

Segundo especialistas, a recompra de ações costuma ser feita para aumentar o valor das ações remanescentes e elevar os lucros por ação.

