ECONOMIA Petrobras anuncia redução de 14% no preço do gás canalizado e GNV às distribuidoras O gás de botijão (GLP) não faz parte da redução de preços

A Petrobras vai reduzir em 14% os preços de venda da molécula de gás para as distribuidoras a partir de sexta-feira, 1º de agosto. Fazem parte da queda o gás canalizado e veicular (GNV) vendido em postos de combustíveis. O GLP (botijão) não faz parte desse recuo.

De acordo com a estatal, os contratos com as distribuidoras, como a Naturgy no Rio, preveem atualizações trimestrais da parcela do preço relacionada à molécula do gás e vinculam esta variação, para cima ou para baixo, às oscilações do petróleo e da taxa de câmbio.

Para o trimestre que inicia em agosto de 2025, o valor do petróleo tipo Brent caiu 11% e o câmbio teve apreciação de 3,2%.

Segundo a Petrobras, as variações por distribuidora dependemdos produtos contratados com a Petrobras e consideram ainda os mecanismos criados pela empresa, em 2024, com prêmios por performance e de incentivo à demanda.

Desde dezembro de 2022, o preço médio da molécula vendido às distribuidoras acumula uma redução da ordem de32%, incluindo o efeito da redução de agosto.

"A Petrobras ressalta que o preço final do gás natural ao consumidor não é determinado apenas pelo preço de venda da molécula pela companhia, mas também pelo custo do transporte até a distribuidora, pelo portfólio de suprimento de cada distribuidora", disse a companhia.

