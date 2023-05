A- A+

COMBUSTÍVEL Petrobras anuncia redução no preço da gasolina, diesel e gás de cozinha a partir desta quarta (17) Gasolina passará de R$ 3,18 para R$ 2,78 por litro.Já o diesel cairá de R$ 3,46 para R$ 3,02 por litro

Após anunciar sua nova política de preços, a Petrobras vai reduzir o preço dos combustíveis. A gasolina terá queda a partir desta quarta-feira, dia 17 de maio. Passará de R$ 3,18 para R$ 2,78 por litro.

Essa é a terceira redução da gasolina no ano. A última queda no preço da gasolina ocorreu no dia 1 de março, quando o preço nas refinarias passou de R$ 3,31 para R$ 3,18 por litro.

Segundo a Petrobras, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 2,03 a cada litro vendido na bomba. "Mantidas as parcelas referentes aos demais agentes conforme a pesquisa de preços da ANP para o período de 7 a 13/05, o preço médio ao consumidor final poderia atingir o valor de R$ 5,20 por litro", destacou a estatal em nota.





Já o diesel passará de R$ 3,46 para R$ 3,02 por litro. Segundo a Petrobras, considerando a mistura obrigatória de 88% de diesel A e 12% de biodiesel para a composição do diesel S10 comercializado nos postos, por exemplo, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 2,69 a cada litro vendido na bomba. "Mantidas as parcelas referentes aos demais agentes conforme a pesquisa de preços da ANP para o período de 7 a 13/05, o preço médio ao consumidor final poderia atingir o valor de R$ 5,18 por litro de diesel S10", disse a estatal.

O preço do GLP cairá de R$ 3,2256 para R$ 2,5356 por quilo.

A companhia disse que as reduções têm "como objetivos principais a manutenção da competitividade dos preços da companhia frente às principais alternativas de suprimento dos seus clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino em equilíbrio com os mercados nacional e internacional".

