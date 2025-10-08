A- A+

OPERAÇÕES Petrobras anuncia retomada da produção de fertilizantes na Bahia e em Sergipe para 2026 Segundo Magda Chambriard, presidente da Petrobras, meta é atingir 20% da demanda brasileira de fertilizantes nitrogenados em 2026

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, presidente da Petrobras, anunciou nesta quarta-feira (8) a retomada das unidades de fertilizantes da Bahia e Sergipe, as Fafens, que estavam com suas operações hibernadas desde o fim do acordo com a Unigel.

Segundo Magda, cada uma dessas unidades vão receber investimentos de R$ 38 milhões cada. De acordo com a executiva, as duas Fafens vão voltar a produzir fertilizantes já o início de 2026. Além disso, com a retomada da unidade Ansa, no Paraná, que já voltou a receber investimentos, a meta da Petrobras é que a companhia seja responsável por produzir 20% da demanda de fertilizantes nitrogenados no Brasil no próximo ano.

"As unidades da Bahia e Sergipe vão entrar em manutenção e no começo do ano vão iniciar a produção de Ureia e Arla 32. E com a Ansa, no Paraná, vamos produzir 20% de toda a demanda brasileira de fertilizantes nitrogenados. Estamos voltando e aproveitando as facilidades instaladas e retornando a operação dessas unidades em prol de uma sinergia com a Ansa, que vai usar o resíduo asfáltico , e nas Fafens com uso do gás natural, que vem sendo cada vez mais produzido pela Petrobras e temos que zelar pelo seu consumo", disse Magda.

Segundo ela, somente na unidade da Bahia a retomada vai gerar 500 empregos diretos e indiretos.

Veja também