Brasil
Petrobras anuncia terceira descoberta de petróleo em poço na Bacia da Foz do Amazonas
Segundo a estatal, a perfuração e aquisição de dados geológicos foram concluídas
A perfuração e a aquisição de dados geológicos foram concluídas, disse a estatal - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
A Petrobras identificou mais um reservatório de petróleo no poço Morpho, na bacia da Foz do Amazonas. Com isso, a estatal já contabiliza três descobertas na região.
A perfuração e a aquisição de dados geológicos foram concluídas, disse a estatal. O poço está em lâmina d’água de 2.886 metros. Agora será realizada apenas a finalização das operações no poço e a sonda seguirá a bacia Potiguar, na costa do Rio Grande do Norte, onde iniciará a perfuração na locação Mãe de Ouro.