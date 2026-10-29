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Brasil Petrobras anuncia terceira descoberta de petróleo em poço na Bacia da Foz do Amazonas Segundo a estatal, a perfuração e aquisição de dados geológicos foram concluídas

A Petrobras identificou mais um reservatório de petróleo no poço Morpho, na bacia da Foz do Amazonas. Com isso, a estatal já contabiliza três descobertas na região.

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A perfuração e a aquisição de dados geológicos foram concluídas, disse a estatal. O poço está em lâmina d’água de 2.886 metros. Agora será realizada apenas a finalização das operações no poço e a sonda seguirá a bacia Potiguar, na costa do Rio Grande do Norte, onde iniciará a perfuração na locação Mãe de Ouro.

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