Petrobras apresenta novo gerente geral da Refinaria Abreu e Lima

Em uma cerimônia realizada na segunda-feira (25), Márcio Maia assumiu o cargo de gerente geral da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), localizada no Complexo Industrial Portuário de Suape, em Ipojuca. Participaram do evento o diretor de Processos Industriais e Produtos da Petrobras, Wiliam França; o gerente executivo do Refino, Marcos Jeber Jardim; representantes de órgãos do governo do Estado, dos Poderes Executivo e Legislativo, de empresas prestadoras de serviço; além de lideranças sindicais e comunitárias.

As obras de construção da Refinaria estão programadas para retomar de sua segunda unidade de produção, conhecida como Trem 2, com previsão de início das operações em 2027. O gerente geral da RNEST, que assumiu o cargo em janeiro deste ano, enfatiza a importância estratégica da refinaria para a região e o País, destacando o compromisso da Petrobras com o desenvolvimento das comunidades onde atua. Ele ressalta a intenção de “colaborar com o governo e empresas que compartilhem preocupações com o bem-estar da comunidade”.

Maia também destaca que os investimentos na RNEST e o aumento da produção de diesel desempenham um papel fundamental para o Brasil, visto que o Trem 2 da RNEST, quando em operação, contribuirá com um significativo acréscimo na produção nacional de diesel com baixo teor de enxofre (S10), gerando cerca de 16 milhões de litros (mais de 100 mil barris) por dia. Ele enfatiza que a construção dessa unidade e o aumento na produção de diesel desempenham um papel crucial na redução da dependência de importações desse combustível.

Este projeto está alinhado com o Plano Estratégico da Petrobras e foi aprovado pelo Conselho de Administração da empresa após passar por uma rigorosa avaliação de viabilidade técnica e econômica, seguindo os mais elevados padrões de governança de projetos, em conformidade com as melhores práticas internacionais.

O diretor de Processos Industriais e Produtos, Wiliam França, disse que “a Petrobras está comprometida com a sociedade ao investir novamente no setor de refino”. Ele destaca os esforços da empresa para preparar suas refinarias, incluindo a RNEST, para desempenhar um papel relevante na transição energética, com investimentos em eficiência no consumo de energia e na redução das emissões em suas operações e produtos.

