Petrobras aprova a continuidade da implantação do Trem 2 da RNEST

A- A+

O Conselho de Administração da Petrobras decidiu nesta quinta-feira (29) dar continuidade à implantação do Trem 2 da Refinaria Abreu e Lima - RNEST, cujas obras foram interrompidas em 2015. A decisão é fundamentada em criteriosa reavaliação do Projeto RNEST que, à luz das premissas do Plano Estratégico 2023-2027, teve sua atratividade econômica confirmada.

As contratações associadas à continuidade das obras do Trem 2 da RNEST passarão por todas as análises necessárias, em observância às práticas de governança e os procedimentos internos aplicáveis, e serão divulgadas oportunamente ao mercado. É importante destacar que tal projeto já estava previsto no Plano Estratégico 2023-2027, dentro do CAPEX previsto.

O início das operações do Trem 2 da RNEST é previsto para 2027, e com essa implantação, a Petrobras contribuirá para expandir a capacidade de refino nacional, viabilizando o aumento da produção de derivados, principalmente diesel S10, em atendimento às demandas do mercado.

“A expansão da capacidade da RNEST é fundamental para aumentar a produção e a disponibilidade de derivados, em especial, óleo diesel S10. Localizada estrategicamente em Pernambuco, a refinaria está conectada ao sistema logístico nacional e contribuindo para o desenvolvimento do Nordeste brasileiro”, afirmou o diretor de Processos Industriais e Produtos da Petrobras, William França.

“A retomada das obras na RNEST revela o compromisso da companhia em modernizar suas operações, levando em consideração a viabilidade econômica e atendimento às necessidades do mercado e da sociedade”, disse o diretor de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras, Carlos Travassos.

Veja também

CAPITALISMO CONSCIENTE Recife sediará o Fórum Regional do Capitalismo Consciente no Nordeste