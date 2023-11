Petrobras aprova plano de US$ 102 bilhões para os anos de 2024 a 2028

A- A+

O Conselho de Administração da Petrobras aprovou na tarde desta quinta-feira (23) o novo plano de negócios para os anos de 2024 a 2028. O valor será de US$ 102 bilhões (cerca de R$ 500 bilhões) com foco em petróleo, gás, refino e energias renováveis, de acordo com fontes.

É um volume de aportes maior que o do plano de negócios em vigor atualmente, de US$ 78 bilhões (R$ 382,7 bilhões) para o período 2023/2027. Ficou ainda levemente acima do que vinha se falando nas últimas semanas, de US$ 100 bilhões. A reunião do colegiado acabou antes das 16h30.

A discussão em torno do novo plano estratégico foi um dos pontos de atrito entre a diretoria da estatal e parte do colegiado, conforme revelou O Globo. Recentemente, representantes indicados pelo próprio governo para o conselho (a União, como acionista majoritária, tem seis das 11 cadeiras) chegaram a questionar as apostas da atual direção executiva da empresa em aportar recursos nas fontes de energia renováveis.

Houve críticas envolvendo, sobretudo, as apostas em projetos de transição energética, como hidrogênio e energia eólica offshore (em alto-mar). Nos últimos meses, a estatal assinou acordos de intenção com outras companhias do setor para investir em diversas fontes de energia limpa.

