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cooperação Petrobras assina acordo de cooperação e planeja estudos em águas profundas no Golfo do México Expectativa é avançar em ações conjuntas e parcerias estratégicas para exploração e produção de petróleo

A Petrobras e a Petróleos Mexicanos (Pemex), as duas maiores petroleiras estatais da América Latina, assinaram nesta terça-feira (23) um memorando de entendimento para cooperação estratégica e técnica.



O acordo prevê oportunidades de trabalho conjunto para exploração e produção de petróleo em águas profundas e campos maduros, além do aumento da eficiência nas áreas de refino e petroquímica. A assinatura ocorreu em cerimônia no Edise, sede da Petrobras no Centro do Rio.

A expectativa é que seja uma parceria "ganha-ganha" para os países, segundo as autoridades presentes no evento. Entre as oportunidades está a da Petrobras auxiliar a petroleira mexicana a aplicação de tecnologia para revitalizar e expandir a produção no Golfo do México na porção mexicana.

Segundo Magda Chambriard, presidente da Petrobras, o Golfo do México está "praticamente virgem" em termos de exploração em águas profundas, e não é crível que o petróleo tenha ficado restrito apenas à porção americana da região:

_ Vemos uma possibilidade muito grande de águas profundas na porção mexicana do Golfo do México porque não é crível que a gente olhe para a região e diga: "Todo o óleo escolheu ficar na porção americana", que foi a mais desenvolvida e recebeu investimento ao longo de muitos anos.

Em conversa com jornalistas, a presidente da Petrobras explicou que a ideia é que a estatal brasileira aplique no México as mesmas tecnologias (de sísmica, processamento, interpretação e perfuração) que permitiram o salto do pré-sal no Brasil. Ainda que os desafios das duas regiões sejam diferentes, ela afirmou:

_ Lá (na região do Golfo), são gomos de sal soltos, diferentes dos daqui, que são muralhas de sal muito espessas. Aqui, nós chamamos de pré-sal. Lá, eles chamam de subsal, exatamente porque são esses gomos localizados _ explicou ela, ao garantir que a estatal brasileira teria expertise para perfurar tanto entre esses gomos quanto através deles.

Magda citou como exemplo o campo de Cantarell, que no passado levou o México a produzir mais de 3 milhões de barris de petróleo por dia, mas foi superado pelo Brasil em 2017 e a produção caiu. No primeiro trimestre de 2026, a Pemex produziu uma média de 1,65 milhão de barris de petróleo bruto por dia.

Verticalização dos negócios

O interesse em construir a parceria, segundo a presidente da Petrobras, surgiu de uma conversa com o presidente Lula, na qual, ao comentar o estreitamento da relação bilateral entre Brasil e México, Magda propôs a aproximação entre as duas petroleiras:

_ Não precisou falar duas vezes. Ele pegou o telefone, ligou para a presidente Claudia Sheinbaum e disse: “Eu tô mandando a Magda aí falar com vocês" _ contou ela, ao comentar que equipes técnicas já realizaram visitas mútuas para iniciar os trabalhos, visando "a segurança energética de ambos os países".

Magda afirmou ainda que, enquanto grandes empresas de petróleo têm ampliado porfólios exploratórios e exercitado vantagens de verticalização dos negócios, a Petrobras e a Pemex foram na direção contrária ao desverticalizar e a não investir em produção:

_ Não furamos nem um poço pioneiro na Petrobras em 2021 ou 2022. Quando a gente olha para a Pemex, aconteceu uma coisa muito parecida. Eu disse ao Lula: "Não podemos nos envergonhar de produzir e explorar petróleo".

A presidente afirmou que os investimentos e projetos específicos ainda serão definidos a partir de estudos conjuntos, sempre buscando benefícios para os dois lados:

_ A coisa unilateral não é a nossa praia _ afirmou ela, ao dizer que não há cronograma ou prazo definido para a conclusão dos estudos de cooperação. _ (...) Nós mandamos uma equipe e grande para o México. Agora eles retribuíram essa visita aqui. Agora nós vamos começar um trabalho que a gente espera que seja muito vantajoso para ambos os países.

Juan Carlos Capio Fragoso, CEO da Pemex, disse que sua empresa trabalha para melhorar o fluxo de caixa, e espera que a parceria traga resultados concretos "o mais rápido possível".

Petroquímica e fertilizantes

A cooperação entre Brasil e México também pode se estender para o setor petroquímico e para a produção de fertilizantes, caso haja disponibilidade de gás e interesse mútuo, disse Magda ao lembrar da presença da Braskem no México.

A parceria também visa aumentar a eficiência das refinarias de ambos os países, que não são novas. A ideia é trabalhar em conjunto tanto para que a Petrobras ensine, quanto aprenda, a refinar o óleo de forma mais eficiente, incluindo o coprocessamento para a produção de combustíveis renováveis.

Segundo a presidente da Petrobras, é preciso agregar valor ao petróleo dentro dos territórios nacionais para melhorar o retorno das empresas.

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