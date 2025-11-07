A- A+

ACORDO Petrobras assina acordo de R$ 113 mi com UFBA para projeto piloto de CCS O prazo da parceria será de três anos (1.095 dias), podendo ser prorrogado

A Petrobras fechou um Termo de Cooperação com a Universidade Federal da Bahia (UFBA), com interveniência administrativa da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (Fapex), para medição, monitoramento e verificação (MMV) do desenvolvimento do projeto piloto de Captura e Estocagem de CO2 (CCS) em ambiente marinho raso.

O valor do repasse previsto no acordo será de R$ 113,2 milhões dividido em duas parcelas, sendo a primeira de R$ 110 milhões e a segunda de R$ 3,2 milhões.

O prazo da parceria será de três anos (1.095 dias), podendo ser prorrogado, informou a empresa à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

"O Termo de Cooperação vai viabilizar a aquisição de equipamentos, materiais permanentes e adaptações laboratoriais voltados para projetos de PD&I (Pesquisa e Desenvolvimento) e desenvolvimento de metodologias avançadas para a medição, monitoramento e verificação (MMV) de vazamentos de CO2 em plantas de CCS em ambientes marinhos rasos", explicou a companhia.

Segundo a estatal, os equipamentos permitirão testar novas abordagens de detecção e quantificação de pequenas emissões de CO2, aplicando técnicas que serão adaptadas às condições geológicas específicas do Sudeste brasileiro, "permitindo desenvolver protocolos robustos e economicamente viáveis para a identificação precoce e o controle de vazamentos e, portanto, contribuindo para a segurança e eficácia de projetos de CCS no Brasil".



