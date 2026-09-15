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Leia o Jornalterça15/09/2026
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Petrobras assina contrato com Sempra para aquisição de 0,8 mtpa de gás natural por 20 anos

Terminal, em construção pela Sempra Infrastructure, conta com acesso a recursos de gás natural norte-americanos e infraestrutura logística integrada

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Petrobras assina contrato com Sempra para aquisição de 0,8 mtpa de gás natural por 20 anosPetrobras assina contrato com Sempra para aquisição de 0,8 mtpa de gás natural por 20 anos - Foto: Giovanni Sérgio/Agência Petrobras

A Petrobras fechou um acordo de compra e venda de Gás Natural Liquefeito (GNL) de longo prazo com a Sempra Infrastructure, companhia norte-americana subsidiária da Sempra. O contrato, assinado no fim de agosto, prevê a compra, pela estatal brasileira, de 0,8 milhão de toneladas por ano (mtpa) de GNL por um período de 20 anos, com suprimento a partir do Terminal de Liquefação de GNL de Port Arthur, no Texas, Estados Unidos. A informação, divulgada no período da noite da segunda-feira, 14, é da Agência Petrobras.

O terminal, em construção pela Sempra, conta com acesso a recursos de gás natural norte-americanos e infraestrutura logística integrada.

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Para a Petrobras, a contratação de volumes de longo prazo contribui para "reduzir a exposição da companhia à volatilidade do mercado spot, fortalece a gestão de riscos do portfólio de gás natural e amplia a capacidade da companhia de atender aos seus contratos de forma mais flexível e segura".

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