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Gás natural Liquefeito Petrobras assina contrato de 22 anos para compra de GNL com norte-americana Cheniere Segundo a companhia, a contratação de volumes de longo prazo faz parte da estratégia de reduzir a exposição à volatilidade do mercado

A Petrobras assinou contrato de compra e venda de gás natural liquefeito (GNL) de longo prazo com a Cheniere Marketing, LLC, subsidiária da Cheniere Energy, informou a estatal em comunicado nesta terça-feira, 29. O acordo prevê a compra, pela Petrobras, de 0,8 milhão de toneladas por ano (mtpa) de GNL por 22 anos.

Segundo a companhia, a contratação de volumes de longo prazo faz parte da estratégia de reduzir a exposição à volatilidade do mercado spot de GNL, reforça a gestão de riscos do portfólio de gás natural e amplia flexibilidade e segurança para atender contratos.

A Cheniere é a principal produtora e exportadora de GNL dos Estados Unidos e tem um portfólio de liquefação composto pelos terminais de Sabine Pass e Corpus Christi, nos Estados de Luisiana e Texas, com capacidade total em operação de aproximadamente 56 mtpa, de acordo com a Petrobras.



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