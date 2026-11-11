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negócios Petrobras avalia ajustes pontuais na política de preços diante de cenário geopolítico, diz diretora O tema está entre os mais questionados pelos analistas que acompanham a companhia, diante das oscilações recentes do petróleo e das incertezas provocadas pela guerra no Irã

A Petrobras avalia internamente se será necessário fazer ajustes conjunturais em sua política de preços dos combustíveis diante do atual cenário geopolítico e da forte volatilidade das cotações internacionais do petróleo.

A discussão, porém, não envolve mudanças estruturais na estratégia adotada pela companhia, afirmou Angelica Laureano, diretora executiva de Logística, Comercialização e Mercados da estatal, durante a teleconferência de resultados do terceiro trimestre.

O tema está entre os mais questionados pelos analistas que acompanham a companhia, diante das oscilações recentes do petróleo e das incertezas provocadas pela guerra no Irã.

Ontem, a Petrobras anunciou lucro líquido de R$ 39,75 bilhões no terceiro trimestre deste ano.

O resultado representou uma alta de 21,5% em relação ao ganho de R$ 32,7 bilhões registrado no mesmo período do ano passado.

Na comparação com o segundo trimestre de 2026, quando a estatal obteve o terceiro melhor resultado de sua história por conta da guerra no Irã que elevou o valor da commodity para acima de US$ 100, houve queda de 24,6%.

Segundo a executiva, a política de preços foi concebida para permitir que a Petrobras atue em diferentes condições de mercado sem precisar repassar imediatamente aos consumidores toda a volatilidade das cotações internacionais.

Ela destacou que, nos últimos dez dias, o preço do petróleo oscilou mais de US$ 20 por barril, movimento que, se transferido diretamente ao mercado brasileiro, poderia provocar incertezas.

— Nossa política foi concebida para permitir que a Petrobras conseguisse atuar em diversas condições de mercado e não repassar ao mercado essa volatilidade. Hoje tem uma discussão interna para avaliar se existe alguma necessidade de modificação não estrutural mas conjuntural dado o cenário que a gente vive — afirmou ela, que não detalhou que tipo de mudanças seriam feitas.

Angelica ressaltou que a companhia discute como atuar diante de um ambiente geopolítico conturbado, que não estava previsto quando a estratégia foi estabelecida. A avaliação é se existe necessidade de alguma adaptação pontual às condições atuais, sem alterar os fundamentos da política.

— O que estamos discutindo é como atuar nesse ambiente que não era esperado, com o ambiente geopolítico conturbado. E não estamos pensando em mudanças estruturais na nossa política — disse.

A diretora também negou que a Petrobras esteja atuando fora dos parâmetros de sua política de preços. Segundo ela, a estratégia continua sendo perseguida pela companhia e é acompanhada semanalmente pela diretoria e trimestralmente pelo conselho de administração.

— Não se pode afirmar que estamos fora da nossa política de preços e estamos perseguindo a nossa política de preços — afirmou.

A executiva acrescentou que a duração das tensões geopolíticas e da guerra também é considerada nas discussões internas. Como não há perspectiva de uma solução no curto prazo, a companhia busca formas de conviver com esse cenário, sem previsão de alterar estruturalmente sua estratégia.

— Como já disse, neste momento, dado o cenário geopolítico e a guerra não terminar no curto prazo, estamos avaliando como conviver com essa questão. Esse é um assunto que está sendo discutido e não tem previsão de mudança estrutural — declarou.

Angelica explicou ainda que a política de preços da Petrobras considera duas referências: o custo alternativo do cliente e o melhor custo alternativo para a própria companhia.

É dentro dessas bandas que a estatal define sua atuação comercial. Segundo ela, as decisões não são tomadas com base em uma fotografia isolada das cotações, mas a partir de uma avaliação mais ampla do mercado.

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