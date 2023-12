Petrobras avalia aquisição de ativos da Mubadala no Brasil

A- A+

A Petrobras informou que a Mubadala Capital, o braço de private equity do fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos, propôs a formalização das discussões sobre a formação de uma parceira estratégica para a área de refino tradicional e o desenvolvimento de uma biorrefinaria na Bahia, com produção de diesel e querosene de aviação através de óleo vegetal.

Segundo fontes, a intenção da Petrobras é adquirir uma fatia de ações da unidade que a permita voltar a operar a refinaria, conforme já antecipou O Globo.

Em nota, a estatal disse que o objetivo da futura parceria é fortalecer o ambiente de negócios no setor e o incremento do fornecimento de combustíveis de matriz renovável no Brasil. “O modelo de negócio a ser analisado levará em consideração investimentos futuros e desenvolvimento de novas tecnologias em conjunto com a Mubadala Capital”, informou a estatal em nota.

No Brasil, os árabes comandam a refinaria de Mataripe através da empresa chamada Acelen, que é dona ainda de ativos renováveis. “A Petrobras avaliará a aquisição de participação acionária nestes ativos”, afirmou a estatal.

— Confirmamos que estamos em discussões com a Petrobras sobre uma possível parceria estratégica com a Acelen Renováveis S.A. e a Refinaria de Mataripe. Enxergamos como uma excelente oportunidade para ampliar a criação de valor em toda a cadeia de fornecimento da indústria de energia, tanto no Brasil quanto no exterior, e continuar a impulsionar a transformação positiva para as gerações futuras — diz Oscar Fahlgren, CEO de Mubadala Capital no Brasil.

