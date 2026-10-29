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COMBUSTÍVEIS Petrobras bate recorde de produção de diesel em meio à alta defasagem de preços Estatal elevou as importações do combustível em 518% no terceiro trimestre deste ano na comparação com o segundo trimestre

Na mesma semana em que o governo federal prorrogou por mais 30 dias a subvenção ao diesel, diante da pressão dos preços internacionais dos combustíveis, a Petrobras informou que a produção do combustível atingiu patamar recorde no terceiro trimestre deste ano. O volume chegou a 769 mil barris por dia, alta de 6,7% em relação ao mesmo período do ano passado e avanço de 0,7% na comparação com o segundo trimestre do ano passado.

Segundo a Petrobras, a companhia priorizou ao longo do terceiro trimestre a produção de diesel em algumas de suas refinarias diante do cenário internacional, o que afetou a produção de querosene de aviação (QAV).

Ainda assim, a Petrobras elevou as importações de diesel em 518% no terceiro trimestre deste ano, para 110 mil barris por dia, na comparação com o segundo trimestre. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve queda de 8,8%. Segundo a estatal, o avanço das importações na comparação trimestral ocorreu em razão da maior demanda pelo combustível.

Na direção oposta, a produção de gasolina recuou tanto na comparação anual quanto na trimestral.

A defasagem do diesel, segundo a Abicom, que reúne os importadores, atingiu patamar recorde nessa semana. Para especialistas, a estatal deve seguir elevando a importação de diesel para compensar a demanda do mercado.

Produção de petróleo

A Petrobras registrou, no terceiro trimestre de 2026, uma produção total comercial de 3,097 milhões de barris de óleo equivalente por dia, alta de 11,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a estatal, o resultado foi impulsionado pelo aumento de 15,9% na produção do pré-sal, que somou 2,454 milhões de barris de óleo equivalente por dia no período.



Considerando a produção total própria da companhia, o volume chegou a 3,51 milhões de barris de óleo equivalente por dia, patamar recorde e alta de 11,7% em relação ao mesmo trimestre do ano passado.

O desempenho foi impulsionado pela entrada em operação de novas plataformas e de 12 novos poços produtores, sendo seis na Bacia de Campos e seis na Bacia de Santos, além do menor volume de paradas programadas para manutenção.



Vendas

O volume de vendas de derivados da Petrobras no mercado interno aumentou 2,8% no terceiro trimestre de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado, para 1,854 milhão de barris por dia. O destaque foi o diesel, cujas vendas cresceram 4,9%, impulsionadas por fatores sazonais, como o período de plantio da safra e a maior atividade industrial, que tradicionalmente ampliam o consumo de combustíveis no terceiro trimestre.



As vendas de querosene de aviação (QAV) também avançaram 3,4%, refletindo a maior demanda durante as férias escolares de julho. Já as vendas de gasolina recuaram 0,2%, segundo a estatal.



Exportações

As exportações de petróleo e derivados da Petrobras atingiram o recorde de 1,25 milhão de barris por dia no terceiro trimestre, alta de 1,7% em relação ao segundo trimestre e de 20,7% na comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com a estatal, o resultado foi impulsionado pelo aumento das exportações de petróleo e de derivados, principalmente óleo combustível.



Segundo a Petrobras, as exportações de petróleo da companhia ficaram mais diversificadas e menos concentradas no terceiro trimestre de 2026. A China continuou como principal destino, mas sua participação caiu de 53% no mesmo período do ano passado para 40%. A fatia destinada à Europa subiu de 15% para 18%, enquanto a dos demais países da Ásia, excluídas China e Índia, passou de 10% para 15%. Os Estados Unidos também ampliaram sua participação, de 4% para 12%. Já a Índia registrou recuo de 9% para 8%, e a América Latina teve sua fatia reduzida pela metade, de 10% para 5%. A África do Sul respondeu por 2% das exportações no terceiro trimestre deste ano ante zero do ano passado.

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