A Petrobras vai buscar intensificar a venda de derivados para países da Ásia após a imposição de uma tarifa de 50% anunciada pelo presidente americano Donald Trump para as exportações brasileiras.



De acordo com fontes da companhia, a intenção é elevar os negócios com traders asiáticos, hoje os principais parceiros internacionais da empresa.

Atualmente, os americanos respondem por 37% das exportações de derivados (como gasolina, diesel e outros combustíveis) produzidos pela estatal. Cingapura lidera, com 53% dos embarques da Petrobras.



Segundo fontes da estatal, haverá um esforço maior para vender esses derivados caso se torne inviável a venda para os EUA.

Segundo essa fonte, a busca por novos compradores diante da recusa americana não chega a representar uma grande preocupação, pois haverá muita demanda internacional, já que parte dos países do Hemisfério Norte começará, nas próximas semanas, a fazer estoque para o inverno.

Diferentemente dos derivados, a exportação de petróleo bruto da Petrobras para os EUA responde por apenas 4% do total dos embarques da estatal. A China é o maior comprador, com 36% do total, seguida pela Europa (27%) e por outros países da Ásia (33%).

Procurada, a Petrobras não comentou. O Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) disse, em nota, que defende o diálogo aberto entre as lideranças brasileiras e americanas, a fim de encontrar uma solução diplomática para a questão e preservar a estabilidade institucional e o fluxo comercial entre as duas maiores economias do continente.

