A- A+

petróleo Petrobras: Campo de Tupi/Iracema volta a atingir produção de 1 milhão de barris por dia Em comunicado, a estatal disse que o resultado reforça o pré-sal como uma das fronteiras mais competitivas da indústria

A Petrobras informou nesta que o Campo de Tupi/Iracema, localizado no pré-sal da Bacia de Santos, atingiu a produção de 1 milhão de barris por dia na última sexta-feira (9) repetindo a marca alcançada, pela primeira vez, em 2019. Em comunicado, a estatal disse que o resultado reforça o pré-sal como uma das fronteiras mais competitivas da indústria.

"Sempre acreditamos que Tupi/Iracema poderia voltar a produzir nos níveis do passado", disse por meio de nota a presidente da Petrobras, Magda Chambriard. "Esse ativo é o nosso primeiro campo gigante do pré-sal, com jazidas de grande produtividade. Estamos muito orgulhosos em agora operar dois gigantes, com potencial acima de 1 milhão de barris por dia: Tupi/Iracema e Búzios."

Tupi/Iracema é operado pela Petrobras, com os parceiros Shell e Galp, e a PPSA, representante da União na Jazida Compartilhada de Tupi.

Segundo a estatal, ao longo de 2025, 11 poços foram interligados ao campo, que conta agora com mais de 150 poços perfurados.

A diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Sylvia Anjos, pontua que o retorno de Tupi/Iracema à produção de 1 milhão de barris por dia reforça o pré-sal como uma das fronteiras petrolíferas mais competitivas da indústria global e um "celeiro de inovações" ao longo de 16 anos. "É uma combinação única de reservas gigantes, alta produtividade, petróleo com menor pegada de carbono e eficiência acima da média."

A companhia diz que estuda a construção de outros poços em Tupi/Iracema, além de avaliar a possibilidade de uma nova plataforma, a partir de 2031, e da extensão da vida útil de algumas das nove existentes. A implementação está sujeita às aprovações necessárias pelo consórcio e pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Pré-sal

O pré-sal representa cerca de 80% da produção da Petrobras. Das 57 plataformas de produção operadas pela estatal, 28 estão exclusivamente no pré-sal que, em janeiro de 2025, alcançou produção acumulada de 7 bilhões de barris de petróleo, liderada pelos três maiores campos em operação nessa camada: Tupi/Iracema, Búzios, o maior do mundo em águas ultraprofundas, e Mero.

Veja também