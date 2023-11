Petrobras cancela contrato de venda da refinaria Lubnor

A- A+

A Petrobras informou que cancelou o contrato de venda da refinaria Lubnor, localizada em Fortaleza, Ceará.

A unidade tem capacidade de processamento de 8,2 mil barris por dia e é uma das líderes nacionais em produção de asfalto.

Segundo a estatal, o acordo foi rescindido “em razão da ausência de cumprimento de condições precedentes”.

A unidade havia sido vendida para a Grepar Participações e fazia parte do pacote de venda de metade da capacidade de refino em acordo assinado com o Cade na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A venda foi anunciada em maio de 2022 e envolvia US$ 34 milhões. Porém, fontes dizem que a empresa comprada não conseguiu atender a todas as cláusulas previstas durante o período de transição da gestão da unidade.

Veja também

