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DESCOBERTA Petrobras confirma nova descoberta de gás em poço Copoazu-1, na Colômbia "Esta descoberta consolida a província gasífera e o potencial de gás no offshore colombiano", diz a Petrobras

A Petrobras informou nesta quarta-feira (18) uma nova descoberta de acumulação de gás no poço exploratório Copoazu-1, no Bloco GUA-OFF-0, localizado em águas profundas da Colômbia.

Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o poço encontra-se a aproximadamente 36 quilômetros da costa, a uma lâmina dágua de 964 metros e a uma distância de 8 quilômetros dos poços Sirius-1 (descobridor) e Sirius-2 (de avaliação), o que ressalta sua relevância dentro do contexto exploratório do Bloco Gua-Off-0.

"Esta descoberta consolida a província gasífera e o potencial de gás no offshore colombiano, ao mesmo tempo em que adiciona um maior volume de gás para contribuir com a segurança energética da região", diz a Petrobras. "A perfuração do poço Copoazu-1 foi iniciada em 11/11/2025 e segue de maneira segura, em respeito ao meio ambiente e às pessoas."

Segundo a estatal, os intervalos portadores de gás foram constatados por meio de perfis elétricos e amostragem de fluido, confirmando presença de gás em outro objetivo além do objetivo principal, tornando a descoberta ainda mais relevante. Os intervalos portadores de gás serão posteriormente caracterizados por análises laboratoriais.

"A atuação da Petrobras no Bloco GUA-OFF-0 está alinhada à estratégia de longo prazo da companhia, visando à recomposição das reservas de petróleo e gás por meio de exploração de novas fronteiras e atuação em parceria com outras empresas, assegurando o atendimento à demanda global de energia durante a transição energética", ressaltou a companhia.

O bloco é operado em parceria com outras empresas. A estatal, por meio de sua subsidiária Petrobras International Braspetro B V - Sucursal Colômbia (PIBCOL), atua como operadora do consórcio (participação de 44,44%), com a Ecopetrol que detém uma fatia de 55,56% no empreendimento.



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