Seg, 06 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda06/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Economia

Petrobras demite diretor de Comercialização e escolhe interino do Conselho de Administração

A atual diretora de Transição Energética Angélica Laureano será a substituta de Claudio Schlosser

Reportar Erro
Petrobras Petrobras  - Foto: Agência Petrobras/Geraldo Falcão

Claudio Schlosser, atual Diretor Executivo de Logística, Comercialização e Mercados da Petrobras, foi demitido. A decisão foi tomada nesta segunda-feira, durante reunião do Conselho de Administração da estatal, de acordo com fontes na estatal.

Para o cargo, foi indicada Angélica Laureano, que até então ocupava o posto de diretora de Transição Energética e Sustentabilidade. No lugar de Angélica, ficou decidido que William França, hoje diretor de Processos Industriais e Produtos assumirá interinamente a diretoria.

Os membros do Conselho decidiram também que o conselheiro Marcelo Weickert vai assumir o comando do colegiado até a assembleia geral de acionistas, marcada para o dia 16 deste mês.

.

Leia também

• Petrobras nega defasagem nos preços dos combustíveis e reforça sua política de reajustes

• Leilões de gás de cozinha da Petrobras são alvos de fiscalização da ANP

Indicado pelo governo, Weick é advogado e doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Ele exerce o cargo de Secretário Especial de Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República e é professor efetivo da Universidade Federal da Paraíba.

Já atuou como secretário adjunto de Assuntos Legislativos da Secretaria de Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República e foi assessor especial da Presidência na Petrobras, além de Procurador-Geral de João Pessoa e da Paraíba.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter