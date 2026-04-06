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Economia Petrobras demite diretor de Comercialização e escolhe interino do Conselho de Administração A atual diretora de Transição Energética Angélica Laureano será a substituta de Claudio Schlosser

Claudio Schlosser, atual Diretor Executivo de Logística, Comercialização e Mercados da Petrobras, foi demitido. A decisão foi tomada nesta segunda-feira, durante reunião do Conselho de Administração da estatal, de acordo com fontes na estatal.

Para o cargo, foi indicada Angélica Laureano, que até então ocupava o posto de diretora de Transição Energética e Sustentabilidade. No lugar de Angélica, ficou decidido que William França, hoje diretor de Processos Industriais e Produtos assumirá interinamente a diretoria.

Os membros do Conselho decidiram também que o conselheiro Marcelo Weickert vai assumir o comando do colegiado até a assembleia geral de acionistas, marcada para o dia 16 deste mês.

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Indicado pelo governo, Weick é advogado e doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Ele exerce o cargo de Secretário Especial de Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República e é professor efetivo da Universidade Federal da Paraíba.

Já atuou como secretário adjunto de Assuntos Legislativos da Secretaria de Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República e foi assessor especial da Presidência na Petrobras, além de Procurador-Geral de João Pessoa e da Paraíba.

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