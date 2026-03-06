A- A+

PETROBRAS Petrobras descarta investimento na Venezuela, diz Magda Executiva participa de coletiva de imprensa para detalhar os resultados financeiros de 2025

Magda Chambriard, presidente da Petrobras, disse que não há planos para investir na Venezuela. A executiva classificou como “impossível” investir no país vizinho.

A executiva participa de uma coletiva de imprensa para detalhar os resultados financeiros de 2025



"Surgiram notícias de que a diretoria da Petrobras teria decidido ir para a Venezuela. Isso é um absurdo completo. Qualquer pessoa que prestasse atenção perceberia que essa notícia é impossível. O máximo que podemos cogitar é que a Venezuela tem reservas e que, se fosse possível ir ao país, ele poderia ser um dos lugares onde a Petrobras prospectaria petróleo. Qualquer notícia que ultrapasse isso é absurda".

Ela destacou ainda a impossibilidade de explorar petróleo no país por causa dos embargos.

"A Venezuela é um país difícil, com reservas difíceis de serem exploradas, e temos a impossibilidade de atuar lá por conta do embargo. Então não estamos falando em ir para a Venezuela. Se eventualmente o embargo for cancelado, aí sim podemos cogitar se a Venezuela é um negócio ou não".

Os EUA capturaram o presidente venezuelano Nicolás Maduro em 3 de janeiro deste ano. Em seguida, o governo americano passou a pressionar as petroleiras americanas a investirem no país, estratégia que vem sendo vista com cautela pelas companhia.

