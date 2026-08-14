A- A+

petróleo Petrobras descobre petróleo na Bacia da Foz do Amazonas O poço Morpho está localizado a cerca de 175 km da costa do estado do Amapá, em profundidade de 2.886 metros

Leia também

• Preço do petróleo sobe após novas ameaças dos EUA ao Irã

• Petrobras: Tupi chega a 4 bilhões de barris produzidos desde 2010

• Petroleiros pedem Petrobras mais estatal e menor repasse a acionistas

A Petrobras informou nesta sexta-feira que identificou a presença de hidrocarbonetos em poço exploratório em perfuração no bloco FZA-M-59, em águas profundas do Amapá, na bacia da Foz do Amazonas, na margem equatorial brasileira.

O poço Morpho (1-BRSA-1405-APS) está localizado a cerca de 175 km da costa do estado do Amapá, em lâmina d'água de 2.886 metros.

@@NOTICIAS_RELACIONADAS@@-

— Nosso otimismo em relação à margem equatorial brasileira se confirma hoje. Essa primeira descoberta na costa do Amapá é resultado da dedicação e da competência da Petrobras, que está comprometida com a recomposição das reservas de petróleo e com a segurança energética do país-- disse a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

Segundo a estatal, o intervalo portador de hidrocarbonetos foi constatado através de perfis elétricos e indicativos em rocha.

"As operações de perfuração permanecem em curso, visando a continuidade da avaliação exploratória, de forma segura e com respeito ao meio ambiente e às pessoas", informou a empresa.

A Petrobras disse que a perfuração no bloco da Bacia da Foz do Amazonas está alinhada à estratégia da companhia de recomposição das reservas de petróleo e gás por meio da exploração em áreas de fronteira, visando ao atendimento à demanda nacional de energia durante a transição energética justa.

A Petrobras é a operadora do bloco e detém 100% de participação na área. O bloco foi adquirido na 11ª Rodada de Licitações da ANP, em 2013, sob o regime de concessão.

Veja também