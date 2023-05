Petrobras deve anunciar nesta terça (16) nova política de preço dos combustíveis

A- A+

A Petrobras deve anunciar nesta terça-feira (61) o fim da regra de reajuste do preços de combustíveis conhecida como política de paridade de importação (PPI), criada durante o governo Michel Temer, de acordo com integrantes do governo e da estatal.

Essa política alinha os preços locais basicamente ao dólar e ao barril de petróleo. Durante toda a campanha eleitoral, o presidente Lula prometeu acabar com essa regra. Ele já vinha demonstrando incomodo com o presidente da estatal, Jean Paul Prates, pelo que considera demora na definição da nova política de preços.

Prates, por sua vez, esperava a troca de todo o Conselho de Administração e da Diretoria da empresa para efetivar as mudanças.

A expectativa é que, uma nova regra de preços para os combustíveis, resulte em preços menores nas bombas aos consumidores.

A nova política de preços também deve considerar os valores praticados no mercado externo. Mas também vai considerar custos locais de produção e margens de refino de cada região do país.

Para integrantes do governo, a Petrobras vinha adotando seus preços como se todo o petróleo consumido no país fosse importado (incluindo aí o custo do frete) e é preciso considerar a produção nacional do produto. Cerca de 30% de diesel do país é importado. Em relação à gasolina, o país importa 15% do que é consumido internamente.



O governo espera que a Petrobras anuncie também uma redução de cerca de R$ 0,30 no preço do litro da gasolina praticado nas refinarias, cerca de 10% no valor. Também devem ser reduzidos.

Além disso, devem ser reduzidos os preços do diesel (em cerca de R$ 0,10 por litro) e do botijão de gás. Para o gás de cozinha, a expectativa é que a redução seja mais agressiva, por pressão de Lula. Por isso, a empresa trabalha para uma redução de R$ 15 no botijão de 13 kg nas refinarias.

No domingo, a Petrobras informou, em comunicado, que está discutindo internamente alterações em suas políticas de preço para diesel e gasolina.

Segundo a estatal, as mudanças "serão analisadas pela Diretoria Executiva da empresa no início desta semana e poderão resultar em uma nova estratégia comercial para definição de preços de diesel e gasolina".

Dividendos: Prates diz que Petrobras rediscute política de distribuição de lucros e que ‘não vai ser uma loucura’

"Nesse sentido, a Companhia esclarece que eventuais mudanças estarão pautadas em estudos técnicos, em observância às práticas de governança e os procedimentos internos aplicáveis", acrescentou.

