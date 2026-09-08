Petrobras deve retomar perfuração na Margem Equatorial na próxima semana
Petrobras anunciou em 14 de agosto a descoberta de petróleo de boa qualidade
A Petrobras vai retomar a perfuração no poço de Morpho, na bacia Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira, no início da próxima semana, segundo apurou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).
A finalização da exploração no poço pioneiro libera a empresa para se concentrar nos três poços contingentes: Manga, Crotalus e extensão de Morpho (PAD Morpho).
O Ibama ratificou a licença de operação de Morpho, incluindo os novos poços, na semana passada.
Segundo informou a presidente da empresa, Magda Chambriard, em entrevista exclusiva ao Broadcast, após a finalização de Morpho, a sonda NS-42 (ODN II) fará manutenção e depois seguirá para exploração da bacia Potiguar, na Margem Equatorial, do poço Mãe de Ouro, que, junto com outras descobertas, como Pitu, poderia justificar um sistema de produção.
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Já no bloco FZA-M-59, onde está Morpho, na costa do Amapá, a exploração será feita pela NS-43 (ODNIII), ainda sem data definida.
A Petrobras anunciou em 14 de agosto a descoberta de petróleo de boa qualidade em Morpho, comprovando estimativas de que a região tem chances de repetir o sucesso das vizinhas Guianas e Suriname.
Com a perfuração de Manga, Crotalus e extensão de Morpho (PAD Morpho), a estatal vai conseguir delimitar os reservatórios e estimar o volume de petróleo e, possivelmente, gás natural que poderá ser extraído.