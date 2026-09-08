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EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO

Petrobras deve retomar perfuração na Margem Equatorial na próxima semana

Petrobras anunciou em 14 de agosto a descoberta de petróleo de boa qualidade

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Sonda NS42 é usada pela Petrobras para perfurar o bloco 59 da Bacia da Foz do Amazonas, na Margem EquatorialSonda NS42 é usada pela Petrobras para perfurar o bloco 59 da Bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial - Foto: Foresea via Agência Petrobras/Divulgação

A Petrobras vai retomar a perfuração no poço de Morpho, na bacia Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira, no início da próxima semana, segundo apurou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

A finalização da exploração no poço pioneiro libera a empresa para se concentrar nos três poços contingentes: Manga, Crotalus e extensão de Morpho (PAD Morpho).

O Ibama ratificou a licença de operação de Morpho, incluindo os novos poços, na semana passada.

Segundo informou a presidente da empresa, Magda Chambriard, em entrevista exclusiva ao Broadcast, após a finalização de Morpho, a sonda NS-42 (ODN II) fará manutenção e depois seguirá para exploração da bacia Potiguar, na Margem Equatorial, do poço Mãe de Ouro, que, junto com outras descobertas, como Pitu, poderia justificar um sistema de produção.

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Já no bloco FZA-M-59, onde está Morpho, na costa do Amapá, a exploração será feita pela NS-43 (ODNIII), ainda sem data definida.

A Petrobras anunciou em 14 de agosto a descoberta de petróleo de boa qualidade em Morpho, comprovando estimativas de que a região tem chances de repetir o sucesso das vizinhas Guianas e Suriname.

Com a perfuração de Manga, Crotalus e extensão de Morpho (PAD Morpho), a estatal vai conseguir delimitar os reservatórios e estimar o volume de petróleo e, possivelmente, gás natural que poderá ser extraído.

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