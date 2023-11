A- A+

BRASIL Petrobras divulga hoje resultados financeiros do 3º tri. Mercado espera lucro de até R$ 27 bilh Estatal registrou avanço de 8,9% na produção no terceiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado e bateu recorde de uso de capacidade nas refinarias, no nível mais alto desde 2014

A Petrobras deve registrar lucro líquido entre R$ 23 bilhões e R$ 27 bilhões no terceiro trimestre deste ano, de acordo com previsões de analistas. A estatal divulga nesta quinta-feira seus resultados financeiros após o fechamento do mercado.

Se as previsões se confirmarem, o resultado será menor que os R$ 46,096 bilhões do mesmo período do ano passado.

Segundo estimativas realizadas pelo Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep), o recuo é motivado, sobretudo, pela redução média de 14% do preço do petróleo no mercado internacional e de 31% no preço dos derivados entre o terceiro trimestre de 2022 e o mesmo período deste ano.

Com isso, a receita líquida esperada oscila entre R$ 111 bilhões e R$ 126,2 bilhões, segundo previsões da Genial e da Ineep. No terceiro trimestre do ano passado, o faturamento foi de R$ 170,076 bilhões.

Produção em alta e recorde nas refinarias

Na semana passada, ao divulgar seu relatório operacional, Petrobras anunciou que registrou alta de 8,9% na produção no terceiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 3,982 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d) entre julho e setembro. A estatal destacou o avanço de 9,6% no pré-sal (1,872 milhão de barris de petróleo) e de 29,2% no pós-sal (412 mil barris).



O fator de utilização das refinarias atingiu 96%, o maior resultado trimestral desde 2014. A venda de derivados no mercado teve alta de 1,3% na comparação anual. Diesel avançou 2,2%, assim como gasolina (+2,7%) e querosene de aviação, o QAV (+6,1%).

"Vale destacar que nos nove primeiros meses do ano, as vendas de gasolina foram as maiores dos últimos seis anos para esse período, mesmo com o desinvestimento de algumas refinarias", disse a estatal em comunicado. A produção de gasolina no terceiro trimestre chegou no maior patamar desde 2013, e a produção de diesel atingiu maior nível desde 2015.

Entre julho e setembro, as exportações aumentaram 55,9% em relação ao mesmo período do ano passado, em função da maior produção de petróleo. A China respondeu por 40% do total.

