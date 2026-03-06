A- A+

COMBUSTÍVEIS Petrobras diz que evitará repassar volatilidade do petróleo ao consumidor brasileiro Magda Chambriard lembrou que, se a alta do barril se mostrar consistente, exigirá respostas mais rápidas

Com o petróleo chegando a US$ 90 por barril nesta sexta-feira (6), Magda Chambriard, presidente da Petrobras, disse que o objetivo é evitar o repasse da volatilidade de preços do mercado internacional ao consumidor brasileiro.

Esse foi um dos principais temas questionados por analistas durante a conferência de resultados financeiros de 2025. Na quinta-feira (5), a Petrobras anunciou lucro líquido de R$ 110,129 bilhões referente ao exercício do ano passado. O número representa uma alta de 200% em relação ao ano anterior.

"Sem dúvida, estamos vivendo um momento de alta instabilidade geopolítica no qual nossa preocupação é deixar a empresa preparada para qualquer cenário que ocorra no preço do petróleo. Se for US$ 85 ou US$ 55 temos que estar preparados. Começamos o ano passado com o petróleo superior a US$ 80 e terminamos com menos de US$ 60, chegando a US$ 59. E a companhia entregou seus resultados e mostrou ser resiliente o suficiente para enfrentar essa variação".

Magda lembrou que nesse começo desse ano, as variações estão exacerbadas com a guerra no Irã.

"Nossa política segue sólida. Observamos as paridades internacionais de petróleo sem repassar as volatilidades para o mercado interno. No ano passado entregamos um ótimo resultado em relação a preços. Tenho recebido essa semana muitas perguntas em relação a isso. Vale a mesma coisa para quando cai e sobe. Continuamos importando e exportando o que precisamos. Nossas refinarias continuam com sua capacidade de processamento crescendo. E nosso caixa continua objeto da nossa atenção. E queremos continuar a resiliência da companhia com redução de custo. Hojeestamos falando em US$ 85, há alguns dias falamos US$ 55. E há quem fale em US$ 55 para o ano que vem. Estamos olhando todas as variáveis e condições, garantindo que a empresa esteja absolutamente preparada para enfrentar quaisquer desses cenários que se apresentem ao longo de 2026 e 2027".

'Respostas mais rápidas'

Porém, Magda, ao responder a outro questionamento de um dos analistas, disse que, se a alta do petróleo for consistente, vai “exigir respostas mais rápidas”.



"Nesse momento a gente está se perguntando até que momento essa cotação vai continuar. E essa pergunta ainda não está respondida. Se essa volatilidade for grande e a subida for grande assim, ela vai exigir respostas mais rápidas se a subida fosse mais lenta. Nesse momento, não temos certeza dessa premissa".

Segundo Claudio Romeo Schlosser, diretor Executivo de Logística, Comercialização e Mercados da Petrobras, lembrou que a companhia ficou de dois a três dias sem negociação de óleo com o início da guerra no Irã.

"Tem 146 embarcações meio trapeadas lá (na região do conflito). Os mercados que a gente abastece estão fora da região do conflito, como Índia, China e Europa. Há uma valorização e posicionamento para a companhia. Há margem maior. Quando a gente compara o frete, a Petrobras tem uma posição privilegiada. Na exportação de petróleo, temos 30% do frete com contrato de longo prazo. Na média do mercado não chega a 10%".

O diretor lembrou que a política de preços da empresa foi criada para lidar com momentos de volatilidade.

"A estratégia comercial da Petrobras foi criada para momentos como esse de volatilidade. Ela foi criada para isso. A estratégia comercial dá essa robustez na condição de seus negócios. Em derivados, a Petrobras não encontra dificuldade em cumprir o planejamento dela. As importações estão conforme o planejamento. Conversamos com o mercado. Tem uma importação relevante sendo feita por importadores. E certamente a visão de longo prazo está bem coberta e o curto prazo é foto a foto. Cada dia é o seu dia. E vamos monitorando e fazendo análises".

