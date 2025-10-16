Qui, 16 de Outubro

margem equatorial

Petrobras diz que Ibama informou que todos os pontos sobre Margem Equatorial foram esclarecidos

Segundo a estatal, as dúvidas foram sanadas e, ao final da reunião, o Ibama informou que "todos os pontos foram esclarecidos e que foram suficientes para dar seguimento ao processo"

Praia na Margem Equatorial Praia na Margem Equatorial  - Foto: Reprodução / Google Maps

A Petrobras informou que se reuniu com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) na quarta-feira (15) para esclarecimentos técnicos sobre o processo de licenciamento do bloco FZA-M-59, na bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira. A região é considerada uma nova fronteira essencial para o aumento de reservas da estatal.

Segundo a estatal, as dúvidas foram sanadas e, ao final da reunião, o Ibama informou que "todos os pontos foram esclarecidos e que foram suficientes para dar seguimento ao processo".

"A Petrobras prestou todos os esclarecimentos necessários ao órgão ambiental. A Petrobras segue confiante que a licença de operação será emitida em breve, como resultado do trabalho conjunto da companhia e do Ibama", disse a estatal em nota.
 

