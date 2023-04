A- A+

Combustíveis Petrobras diz que não recebeu pedido do governo para mudar política de preços Atualmente a Petrobras reajusta os preços dos combustíveis com base na chamada PPI

Apesar das indicações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que pretende alterar a política de preços da Petrobras, a estatal informou que não recebeu nenhuma proposta do Ministério das Minas e Energia a respeito da alteração de sua política atual.

"Quaisquer propostas de alteração da Política de Preços recebidas do acionista controlador serão comunicadas oportunamente ao mercado, e conduzidas pelos mecanismos habituais de governança interna da companhia", disse a estatal em nota.

Atualmente, a Petrobras reajusta os preços dos combustíveis com base na chamada PPI (Preços de Paridade de Importação), levando em conta as oscilações do dólar e do barril do petróleo.

Assim, em nota, a Petrobras reafirma "seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado nacional, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato das volatilidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais".

Veja também

Negócios Exxon desiste de buscar petróleo no Brasil após encontrar poços vazios, diz jornal