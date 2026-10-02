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Foz do Amazonas Petrobras diz que óleo de segundo reservatório na Foz do Amazonas é de boa qualidade Segundo Magda Chambriard, informações sobre o poço como profundidade serão mantidas sob sigilo por dois anos

Magda Chambriard, presidente da Petrobras, disse que o óleo descoberto no segundo reservatório na Bacia da Foz do Amazonas é de boa qualidade. A executiva disse que a descoberta foi feita na quinta-feira.

— É a descoberta é mais um horizonte produtor. O óleo é de boa qualidade. Seguimos os trabalhos no poço e acreditamos que até o final de outubro o poço estará concluído e enviar a sonda para o litoral do Rio Grande do Norte. Temos poços na Bacia de Campos que vão do pós ao pré-sal. Um mesmo poço pode produzir petróleo em mais de uma camada. Quando a gente perfura, vai encontrando diversas camadas e podem ter petróleo e até petróleos diferentes — afirmou Magda, durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira em sua sede no Rio.

Na manhã desta sexta-feira, a estatal informou que fez uma nova descoberta de petróleo em águas ultraprofundas na Bacia da Foz do Amazonas.

A descoberta foi feita no bloco FZA-M-59, localizado no estado do Amapá.

O anúncio representa um segundo reservatório no mesmo poço, batizado de Morpho, em que a estatal havia encontrado óleo na região. A primeira descoberta foi anunciada em 14 de agosto.

Perguntada sobre o fato de o anúncio ter sido feito às vésperas da eleição presidencial, Magda disse que o comunicado da descoberta não teve cunho político.

— Estou anunciando porque foi quando a broca chegou no reservatório. A descoberta foi feita ontem (quinta-feira). Quando a gente faz uma descoberta, somos obrigados a comunicar. Não podemos escolher uma data e obrigatoriamente temos que informar à ANP.

O poço tem profundidade total de 7.081 metros, dos quais 2.886 metros correspondem à lâmina d’água, ou seja, a distância entre a superfície da água e o "chão" do mar.

A nova descoberta amplia o conhecimento sobre o potencial exploratório da área e fornecerá informações adicionais para a avaliação do potencial da Bacia da Foz do Amazonas.

Esta é uma das cinco bacias que integram a Margem Equatorial, região que se estende do Amapá ao Rio Grande do Norte e é uma promissora fronteira petrolífera.

Após o aval do Ibama, a empresa vai perfurar mais três poços na região com objetivo de delimitar o tamanho da reserva. Esses poços, chamados adjacentes, vão começar a ser perfurados em janeiro de 2027, após a chegada da plataforma de perfuração NS-43, atualmente no campo de Búzios.

Confidencialidade da informação

Segundo Magda, a estatal tem direito a manter a confidencialidade por dois anos sobre informações específicas do poço, como características das rochas, o API do óleo e profundidade dos dois reservatórios.

-É um óleo maravilhoso. Só talvez não seja melhor que o óleo de Urucu (no Amazonas). Um óleo bom é o que dá mais dinheiro no bolso.

Ainda estamos perfurando o poço e há resultados que podem acontecer. Não posso dizer que vai ou não ter outro reservatório. Vamos manter a confidencialidade das informações por dois anos.

Magda lembrou ainda que é preciso perfurar os três poços de delimitação, que deve ocorrer no início do próximo ano.

— O Amapá está ficando mais valioso a cada dia. Vamos precisar da perfuração desses poços de delimitação. Se confirmado as nossas expectativas, como vem ocorrendo, tudo indica que estamos abrindo uma nova fronteira exploratória.

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