Petrobras diz que óleo de segundo reservatório na Foz do Amazonas é de boa qualidade
O anúncio representa um segundo reservatório no mesmo poço, batizado de Morpho
Magda Chambriard, presidente da Petrobras, disse que o óleo descoberto no segundo reservatório na Bacia da Foz do Amazonas é de boa qualidade. A executiva disse que a descoberta foi feita na quinta-feira.
— É a descoberta é mais um horizonte produtor. O óleo é de boa qualidade. Seguimos os trabalhos no poço e acreditamos que até o final de outubro o poço estará concluído e enviar a sonda para o litoral do Rio Grande do Norte.
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Temos poços na Bacia de Campos que vão do pós ao pré-sal. Um mesmo poço pode produzir petróleo em mais de uma camada.
Quando a gente perfura, vai encontrando diversas camadas e podem ter petróleo e até petróleos diferentes — afirmou Magda, durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira em sua sede no Rio.
Na manhã desta sexta-feira, a estatal informou que fez uma nova descoberta de petróleo em águas ultraprofundas na Bacia da Foz do Amazonas. A descoberta foi feita no bloco FZA-M-59, localizado no estado do Amapá.
O anúncio representa um segundo reservatório no mesmo poço, batizado de Morpho, em que a estatal havia encontrado óleo na região. A primeira descoberta foi anunciada em 14 de agosto.
Perguntada sobre o fato de o anúncio ter sido feito às vésperas da eleição presidencial, Magda disse que o comunicado da descoberta não teve cunho político.
— Estou anunciando porque foi quando a broca chegou no reservatório. A descoberta foi feita ontem (quinta-feira). Quando a gente faz uma descoberta, somos obrigados a comunicar. Não podemos escolher uma data e obrigatoriamente temos que informar à ANP.
O poço tem profundidade total de 7.081 metros, dos quais 2.886 metros correspondem à lâmina d’água, ou seja, a distância entre a superfície da água e o "chão" do mar.
A nova descoberta amplia o conhecimento sobre o potencial exploratório da área e fornecerá informações adicionais para a avaliação do potencial da Bacia da Foz do Amazonas.
Esta é uma das cinco bacias que integram a Margem Equatorial, região que se estende do Amapá ao Rio Grande do Norte e é uma promissora fronteira petrolífera.
Após o aval do Ibama, a empresa vai perfurar mais três poços na região com objetivo de delimitar o tamanho da reserva.
Esses poços, chamados adjacentes, vão começar a ser perfurados em janeiro de 2027, após a chegada da plataforma de perfuração NS-43, atualmente no campo de Búzios.
Segundo Magda, a estatal tem direito a manter a confidencialidade por dois anos sobre informações específicas do poço, como características das rochas, o API do óleo e profundidade dos dois reservatórios.
-É um óleo maravilhoso. Só talvez não seja melhor que o óleo de Urucu (no Amazonas).
Um óleo bom é o que dá mais dinheiro no bolso. Ainda estamos perfurando o poço e há resultados que podem acontecer.
Não posso dizer que vai ou não ter outro reservatório. Vamos manter a confidencialidade das informações por dois anos.
Magda lembrou ainda que é preciso perfurar os três poços de delimitação, que deve ocorrer no início do próximo ano.
— O Amapá está ficando mais valioso a cada dia. Vamos precisar da perfuração desses poços de delimitação.
Se confirmado as nossas expectativas, como vem ocorrendo, tudo indica que estamos abrindo uma nova fronteira exploratória.