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PETRÓLEO Petrobras diz que segunda plataforma gigante (P-82) para campo de Búzios iniciou viagem ao País Assim como a P-80, que iniciou viagem para o Brasil no dia 30 de setembro, a unidade tem 345,3 metros de comprimento, 60 metros de largura e pesa mais de 100 mil toneladas

A Petrobras informou nesta segunda-feira, 19, que a plataforma P-82 deixou no domingo o estaleiro Tuas Boulevard Yard, em Singapura, rumo ao campo de Búzios, no pré-sal da bacia de Santos, o maior campo em reservas e em produção do Brasil.

A unidade é a segunda a vir para o campo de Búzios, em menos de um mês, e deve entrar em operação no ano que vem.

A P-82 faz parte do conjunto de seis plataformas gigantes da Petrobras, com capacidade nominal para produzir 225 mil barris diários de petróleo (bdp) e comprimir 12 milhões de metros cúbicos de gás, entre as maiores da indústria mundial.

Assim como a P-80, que iniciou viagem para o Brasil no dia 30 de setembro, a unidade tem 345,3 metros de comprimento, 60 metros de largura e pesa mais de 100 mil toneladas. As outras plataformas da série 80, P-83, P-84 e a P-85, são destinadas aos campos de Búzios, Atapu e Sépia, todos no pré-sal da bacia de Santos.

"Mesmo com reconhecimento mundial, em desenvolver e entregar plataformas de grande porte para operar nas águas profundas brasileiras, a Petrobras está sempre atenta a melhorias. Isso inclui o diálogo permanente com os estaleiros e os diversos fornecedores e a incorporação de lições aprendidas e inovações", destacou em nota a diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras, Renata Baruzzi.

O campo de Búzios é operado pela Petrobras em parceria com as empresas chinesas CNOOC e CNPC, além da Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA). A previsão é de que ele tenha 11 plataformas operando até o final de 2027.

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