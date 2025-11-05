NEGÓCIOS
Petrobras diz que STJ acolheu recurso em ação contra a Paragon Offshore Nederland
O valor estimado da ação é de R$ 2,9 bilhões, dos quais R$ 154 milhões encontram-se provisionados, informou a Petrobras
A Petrobras informou nesta terça-feira, 4, que irá fornecer diesel S-10 com 10% de conteúdo renovável (Diesel R10) para transporte e geração de energia durante a realização da COP30 - Foto: Petrobras/Divulgação/Arquivo
A Petrobras informou na manhã desta quarta-feira, 5, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por maioria de votos, acatar o seu recurso na ação contra a Paragon Offshore Nederland B.V., ex-fornecedora de sondas de prospecção de petróleo e gás.
Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com os recursos, a companhia consegue anular o acordão recorrido e determinando a realização de novo julgamento, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ).
Leia também
• Itaú ultrapassa Petrobras e se torna 2ª empresa mais valiosa do Brasil, horas antes do balanço
• Petróleo fecha em queda com aversão ao risco generalizada e ponderando decisão da Opep+
• Seria 'irresponsabilidade' dizer que Brasil não vai mais usar petróleo, diz Lula Foz do Amazonas
O valor estimado da ação é de R$ 2,9 bilhões, dos quais R$ 154 milhões encontram-se provisionados, informou a Petrobras.