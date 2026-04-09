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Negócios

Petrobras diz que vai devolver diferença de preço em leilão de gás questionado por Lula

Empresa informa que diretoria aprovou devolução de valores a clientes

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Petrobras diz que a decisão foi "sustentada por análises econômicas e de risco" e que "leva em conta a excepcionalidade do contexto mercadológico atual, decorrente do conflito no Oriente Médio" Petrobras diz que a decisão foi "sustentada por análises econômicas e de risco" e que "leva em conta a excepcionalidade do contexto mercadológico atual, decorrente do conflito no Oriente Médio"  - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A Petrobras informou nesta quinta-feira que sua diretoria aprovou "a neutralização dos efeitos de preço decorrentes do leilão de gás liquefeito de petróleo (GLP)" que foi realizado em 31 de março.

O certame foi criticado pelo presidente Lula e levou ao afastamento de dois executivos da estatal de suas funções.

Segundo o comunicado da estatal, a empresa vai "devolver aos clientes os valores referentes à diferença entre o Preço de Paridade de Importação (PPI) divulgado pela ANP para o período de 23 a 27 de março e os lances arrematados pelos distribuidores participantes do certame".

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A empresa diz que a decisão foi "sustentada por análises econômicas e de risco" e que "leva em conta a excepcionalidade do contexto mercadológico atual, decorrente do conflito no Oriente Médio. Considera também as manifestações de órgãos de controle e regulatórios, tais como ANP e Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon)".

A empresa disse ainda que vai garantir a entrega da totalidade dos volumes contratados no leilão, mantendo a previsibilidade e a segurança do abastecimento nacional.

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