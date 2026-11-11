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negócios Petrobras diz ter interesse em concluir recuperação extrajudicial da Braskem A Braskem informou que a empresa e seus credores seguem "trocando informações e propostas indicativas e não vinculantes" no âmbito das negociações de seu processo

A Petrobras está trabalhando com o fundo Shine, do IG4, e os credores da Braskem em busca de uma solução para que a companhia consiga chegar a um acordo no âmbito de sua recuperação extrajudicial, de acordo com William França da Silva, diretor executivo de Refino e Gás Natural da estatal, em teleconferência com analistas sobre os resultados do terceiro trimestre.

— A Braskem, obviamente, faz parte do nosso interesse. Nós estamos na Braskem e ampliamos a nossa gestão a partir de junho deste ano, junto com o acionista, o fundo Shine, representado pelo IG4. Temos interesse em fechar uma RE (recuperação extrajudicial) com a Braskem e estamos trabalhando nesse sentido. Temos até o dia 22 para fazer esse fechamento — disse William França da Silva.

Ao chegar a uma solução por meio da recuperação extrajudicial, a companhia pretende evitar um cenário de recuperação judicial. Ontem, a Braskem informou, em comunicado ao mercado, que a empresa e seus credores seguem "trocando informações e propostas indicativas e não vinculantes" no âmbito das negociações de seu processo de recuperação extrajudicial.

A empresa esclareceu ainda que o prazo para chegar a um acordo se encerra nesta quinta-feira, dia 12 de novembro. Havia a expectativa de que o prazo terminasse nesta quarta-feira, mas a companhia esclareceu que a data de 11 de novembro não é considerada dia útil "para fins do plano".

Nesta data, é celebrado nos Estados Unidos o Dia dos Veteranos, que homenageia todos os americanos que serviram nas Forças Armadas do país.

Segundo a Braskem, "a administração da companhia avaliará as medidas cabíveis caso não seja possível alcançar um acordo quanto aos termos da reestruturação até o encerramento do prazo estabelecido".

Segundo fontes do setor, o principal ponto em discussão na reestruturação extrajudicial da gigante petroquímica envolve o volume da dívida que será convertido em equity (participação acionária).

De um lado, os credores aceitaram o aporte de US$ 1,4 bilhão dos acionistas Petrobras e IG4, mas querem uma conversão menor da dívida em participação acionária. Até então, a proposta envolvia uma conversão de US$ 3,8 bilhões, mas o valor deverá ser menor, segundo fontes.

França, da Petrobras, lembrou que a Braskem é a sexta maior produtora de polipropileno do mundo e a maior produtora de polipropileno das Américas.

— A Petrobras está, inclusive, com essa estratégia definida pelo nosso Conselho Estratégico. Estamos buscando ampliar as sinergias que a Petrobras tem com a Braskem, aproveitando os vários potenciais que temos no nosso refino. Isso está alinhado, inclusive, à tendência mundial de integração do refino à petroquímica. É uma tendência mundial na área de refino, e a Petrobras também está seguindo essa estratégia, com a possibilidade e o interesse de valorizar a Braskem — destacou ele.

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