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Parceria Petrobras e ENH de Moçambique assinam acordo de cooperação em petróleo e gás Memorando tem validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação mediante acordo entre as partes

A Petrobras informou nesta quarta-feira, 23, que assinou um memorando de entendimento (MoU, da sigla em inglês) com a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH), de Moçambique, para estabelecer bases de cooperação estratégica no setor de petróleo e gás.

Segundo a estatal, entre os objetivos do acordo estão a atuação conjunta em estudos, avaliação, desenvolvimento e comercialização, além da partilha de conhecimentos e da troca de experiência técnica.

O memorando tem validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação mediante acordo entre as partes.

A ENH é o braço comercial do Estado Moçambicano para a pesquisa, produção, processamento, comercialização e distribuição de petróleo e gás, incluindo o desenvolvimento de projetos em toda a cadeia de valor do setor petrolífero.

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