A- A+

BRASIL Petrobras e governo preparam programa para amenizar alta do preço da gasolina Magda Chambriard destacou parceria entre estatal e Brasília para 'apresentar à sociedade produtos acessíveis ao bolso do brasileiro'

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse, durante teleconferência de resultados com analistas, que a estatal e o governo estão trabalhando em uma iniciativa conjunta para amenizar os efeitos do aumento do preços da gasolina no Brasil. Nos últimos meses, foram criados programas de subvenção para o diesel, gás de botijão (GLP), além de um programa de financiamento para o querosene de aviação (QAV).

A gasolina foi o principal item que impactou a inflação em abril, segundo dados divulgados pelo IBGE nesta terça-feira.

— Estamos trabalhando na questão da gasolina e, em breve, os senhores vão ter também boas notícias em relação à nossa gasolina -- disse Magda.

A presidente da estatal lembrou ainda que até agora a subvenção do diesel gerou bons resultados para a Petrobras:

— Estamos tendo excelentes resultados em termos de comercialização de petróleo cru para o exterior. E também estamos trabalhando muito junto com o governo brasileiro em termos de subvenção para as vendas dos nossos derivados no mercado nacional. No mês de março até meados do mês de abril, o nosso diesel, que chegou com R$ 0,02 centavos por litro de aumento para o consumidor brasileiro, teve uma subvenção que representou para nós um aumento do preço do diesel em cerca de, em um mês, 46%.

Segundo Magda, esses resultados ainda não estão completamente expressos no resultado do primeiro trimestre, mas eles surgirão nos resultados do segundo trimestre, garantiu a executiva. Ela destacou ainda a parceria da Petrobras com o governo.





-- Como não transferimos as mudanças abruptas de preço ao consumidor, para que esses preços altos da guerra não cheguem ao mercado brasileiro, nós temos tido, vamos dizer assim, olhando a parceria com o governo federal, com excelentes olhos. Afinal de contas, o governo federal zela pela capacidade da Petrobras de se manter estável em cenários difíceis e também com a capacidade da Petrobras de apresentar à sociedade produtos acessíveis ao bolso do brasileiro. Esse mercado é nosso, o mercado do Brasil é nosso, nós zelamos pelo nosso mercado, fazemos dinheiro com o nosso mercado.

Entenda o resultado

Ontem, a estatal anunciou lucro líquido de R$ 32,6 bilhões no primeiro trimestre deste ano, uma queda de 7,2% menor que os R$ 35,2 bilhões obtidos entre janeiro e março do ano passado. A estatal informou ainda dividendos de R$ 9,03 bilhões.

Em relação ao quarto trimestre do ano passado, houve alta de 109,9%, quando o ganho foi de R$ 15,5 bilhões. Em dólar, o lucro líquido da estatal teve alta de 3,8%, passando de US$ 5,97 bilhões, no primeiro trimestre de 2025, para US$ 6,19 bilhões, de janeiro a março deste ano.

Embora a empresa tenha registrado alta de 16% na produção de petróleo, o resultado refletiu apenas parte dos efeitos do conflito no Oriente Médio, quando os Estados Unidos iniciaram ataques militares no Irã, em 28 de fevereiro, fazendo a cotação do petróleo disparar. Assim, o resultado da Petrobras foi influenciado pelo aumento do preço do barril, que subiu de US$ 75,66, na média do primeiro trimestre do ano passado, para US$ 80,61, no primeiro trimestre deste ano. No fim de 2025, o barril estava a US$ 63,69.

Pesou ainda negativamente a valorização do real que aumentou os custos da companhia sobretudo na área de exploração e produção. Segundo a estatal, o lucro líquido da companhia refletiu efeitos postivos não recorrentes (chamados de eventos exclusivos) menores com a queda nos ganhos oriundos da variação cambial.

Autossuficiência em diesel em 2030

Magda lembrou ainda, em sua apresentação, que a companhia trabalha para atingir a autossuficiência em diesel no novo plano de negócios, que deve ser lançado no fim do ano. Ela já havia mencionado iniciativas nesse sentido.

— Há análises de projetos que têm capacidade de produzir não apenas 85% de diesel até 2030, mas também de superar essas marcas. E provavelmente seremos capazes de entregar um parque de refino para atender 100% da demanda.

No refino, ela afirmou que vem aumentando a oferta de produção de diesel com o projeto de revitalização e ampliação das refinarias. Disse ainda que há aumento da capacidade de processamento das refinarias.

— Com a guerra entre EUA e Irã, já superamos 100% da capacidade de refino, no maior nível desde dezembro de 2014. A Petrobras não gosta de limites. O aumento do processamento é muito importante no cenário de elevação das cotações.

Possibilidades de avanço no México

Magda afirmou ainda que a estatal estuda “novas possibilidades” de negócios no México, mas não deu detalhes.

No início de sua fala, ela destacou dados operacionais, como o aumento na produção de petróleo e a maior capacidade de extração das plataformas. Ela lembrou que haverá um aumento de 180 mil barris por dia na produção somente com a maior capacidade das próximas quatro unidades (FPSOs) previstas, que ainda estão em construção.

— Temos o maior campo de produção de águas profundas do mundo, que é Búzios, com oito plataformas, com a chegada da P-79. Hoje, produz mais de um milhão de barris por dia. Em breve, vai chegar a 1,5 milhão de barris por dia. Temos ainda o Campo de Tupi, que também produz um milhão de barris — destacou Magda.

Avanço de projetos no Nordeste

No Nordeste, ela lembrou que, com o aumento do preço do petróleo, acelerou-se a possibilidade de financiamento do projeto Sergipe Águas Profundas. Com a elevação do valor do petróleo, a estatal vai garantir duas unidades (FPSO).

— São dois projetos aprovados que, por enquanto, terão capacidade de produzir 240 mil barris por dia e 22 milhões de metros cúbicos de gás por dia.

Afirmou que vem trabalhando para aumentar a produção de gás natural.

— Vamos ter um gasoduto no Nordeste, no projeto de Sergipe, para entregar 18 milhões de metros cúbicos, o que representa metade da oferta de gás no primeiro trimestre, e contratamos todas as nossas térmicas, que estavam descontratadas no último leilão, gerando mais nove contratos. E isso vai agregar mais R$ 4,5 bilhões por ano em receita.

Veja também