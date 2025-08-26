A- A+

AVALIAÇÃO Petrobras e Ibama começam teste na Margem Equatorial. Entenda A avaliação é a última etapa antes de o Ibama decidir se libera a licença para perfuração

Começou neste domingo (24) a aguardada Avaliação Pré-Operacional (APO) para que a Petrobras possa iniciar a exploração na Bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial. Essa é a última etapa antes de o Ibama decidir se vai ou não liberar a licença para a perfuração do primeiro poço na região.

O teste, chamado de Avaliação Pré-Operacional (APO), vai durar de três a quatro dias. Segundo fontes, o teste "está indo bem". A equipe da estatal já está lá e a sonda está na posição. "A APO começou hoje, mas é prerrogativa do Ibama iniciar o exercício", disse. O teste começou às 18h10, sem eventos graves.

Durante o exercício, serão avaliados pontos como se os equipamentos funcionam corretamente, se a equipe consegue reagir rapidamente, se há capacidade de resgatar animais atingidos e se a comunicação com autoridades e comunidades funciona como planejado.



Esses procedimentos fazem parte de dois documentos que já foram aprovados de forma conceitual pelo Ibama: o Plano de Emergência Individual (PEI) e o Plano de Proteção à Fauna (PPAF).

De 3 a 4 dias

Durante a APO, será verificado se a Petrobras está preparada para agir em caso de acidente.

Cerca de 400 profissionais devem participar da operação, que contará com 13 embarcações e três aeronaves.

Além disso, o teste contará com centros de atendimento e reabilitação de fauna, um em Oiapoque, no Amapá, e outro em Belém, no Pará. As instalações são uma espécie de hospital para fauna, com ambulatório, salas de estabilização, atendimento, centro cirúrgico e outros espaços dedicados a atender aves, tartarugas, e mamíferos marinhos, como golfinhos e peixes-boi.

Se o teste ocorrer sem problemas, a análise final do Ibama poderá ser feita rapidamente. Em outro caso parecido, na Bacia Potiguar (RN), em setembro de 2023, a licença saiu pouco tempo depois da simulação.

Apesar das expectativas, o projeto enfrenta resistência. Em maio de 2023, o Ibama negou a licença para a perfuração do poço e, meses depois, um parecer de 26 técnicos recomendou novamente a rejeição. Mesmo assim, a direção do órgão decidiu dar mais tempo para a Petrobras responder aos questionamentos antes de tomar a decisão final.

Veja perguntas e respostas sobre o teste

O que é a APO?

A Avaliação Pré-Operacional (APO) é a etapa final do processo de licenciamento ambiental conduzido pelo Ibama e tem como objetivo testar a eficácia do plano de resposta à emergência apresentado pela Petrobras.

Quanto tempo vai durar?

O tempo estimado de duração é de três a quatro dias.

Quais equipamentos serão mobilizados?

Seis embarcações equipadas para contenção e recolhimento de óleo;

um navio sonda;

três aeronaves que poderão ser utilizadas para resgate aeromédico, resgate de fauna e monitoramento aéreo;

seis embarcações adicionais dedicadas e equipadas com recursos e especialistas para atendimento à fauna;

dois Centros de Atendimento e Reabilitação de Fauna (CAF), sendo um em Oiapoque (AP) e outro em Belém (PA).



O que são os Centros de Atendimento e Reabilitação de Fauna?

São uma espécie de hospital para fauna que contam com ambulatório, salas de estabilização, atendimento, centro cirúrgico e outros espaços dedicados a atender aves, mamíferos marinhos, tartarugas, golfinhos e peixes-boi. Os dois centros de fauna estão localizados em Belém (PA) e Oiapoque (AP) e prontos para operar.

Quantas pessoas serão envolvidas no simulado?

A Petrobras mobilizará cerca de 400 pessoas para o exercício simulado.

Vai ocorrer alguma perfuração de poço durante a APO?

Não. A perfuração somente será realizada após a concessão da licença pelo Ibama.

Haverá simulação de toque de óleo na costa?

Não. Em todas as modelagens nos estudos de correntes das marés realizados é descartada a possibilidade de chegada do óleo em terra no caso de uma ocorrência. Lembrando que o local de pesquisa está a 175 Km da Costa do Amapá e mais de 500 Km da Foz do Rio Amazonas.

Quanto tempo depois da APO a Petrobras receberá a licença para perfurar?

Cabe ao Ibama definir os próximos passos e os prazos após a realização do exercício.

Veja também