Economia

Petrobras e Lightsource notificam Cade sobre parceria no segmento de energias renováveis

A parceria será estruturada como uma joint venture, com gestão compartilhada entre as duas empresas

As empresas Petrobras e Lightsource Brazil notificaram o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) sobre ato de concentração para parceria comercial no setor de geração de energia. O edital que dá publicidade ao recebimento do processo pelo órgão foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 31. Com a notificação, o Cade começa a analisar o caso.

No último dia 16, a Petrobras confirmou ter celebrado acordo para estabelecimento de uma parceria estratégica no segmento de energias renováveis onshore, por meio da aquisição de 49,99% das subsidiárias da Lightsource bp no Brasil.

A parceria será estruturada como uma joint venture, com gestão compartilhada entre as duas empresas. O valor da operação não foi informado e "não é materialmente relevante" para a Petrobras, afirmou a estatal em comunicado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
 

