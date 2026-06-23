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Diplomacia Petrobras e Pemex se unem para explorar projetos no Golfo do México As empresas anunciaram a assinatura de um memorando de entendimento com duração de dois anos

A Petrobras e a petrolífera mexicana Pemex concordaram nesta terça-feira (23) em explorar projetos conjuntos de petróleo e gás, especialmente no Golfo do México.

As empresas anunciaram a assinatura de um memorando de entendimento com duração de dois anos, em um momento em que a Pemex tenta reverter anos de dívidas sufocantes e de queda contínua na produção.

A Petrobras é reconhecida mundialmente por sua experiência na extração de reservas de petróleo em águas profundas, ainda pouco exploradas no lado mexicano do Golfo do México.

Do lado dos Estados Unidos, o Golfo é um importante polo de produção offshore de petróleo e gás.

"Temos interesse na exploração no Golfo do México mexicano", afirmou em comunicado a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

O diretor-geral da Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, declarou que o acordo abre a possibilidade de "otimizar e aumentar a produção em águas profundas".

Fragoso foi nomeado diretor da Pemex em maio. A empresa também enfrenta as consequências de um enorme derramamento de petróleo ocorrido no início deste ano, além de um rebaixamento de sua classificação de crédito.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em maio que sua "amiga", a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, havia lhe telefonado para pedir ajuda da Petrobras "para explorar petróleo em águas profundas no sul do México".

Lula tem mantido uma relação oscilante com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ressaltou a importância da integração política na região.

"Vamos formar uma parceria com a Pemex e ir ao Golfo do México para ver se o nosso amigo Trump vai mexer com a Petrobras explorando em águas a 2.500 metros de profundidade", declarou na ocasião.

Lula tem sido alvo de críticas de ambientalistas por incentivar a exploração de petróleo no Brasil ao mesmo tempo em que assume um papel de liderança global na luta contra as mudanças climáticas.

Em particular, ele apoiou a controversa exploração petrolífera da Petrobras próxima à foz do rio Amazonas, iniciada no ano passado.

Mariana Andrade, coordenadora de Oceanos do Greenpeace Brasil, declarou à AFP em abril que os planos de exploração de petróleo em águas profundas no Golfo do México representam "uma aposta que a crise climática não nos permite fazer".

Ela destacou que o Golfo do México foi palco de um dos "maiores desastres ambientais da história" em 2010, quando uma plataforma da petrolífera britânica BP explodiu e provocou um enorme derramamento de petróleo.

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