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BRASIL Petrobras eleva preço do diesel em R$ 0,38 por litro O reajuste, já esperado pelo mercado, ocorre um dia depois de o governo anunciar um pacote para conter a alta dos preços

A Petrobras informou nesta sexta-feira que, a partir deste sábado (14/3), vai elevar o preço do diesel para as distribuidoras em R$ 0,38 por litro. Dessa forma, o preço médio do diesel A (antes de ser misturado ao biodiesel) praticado pela companhia para as distribuidoras passará a ser R$ 3,65 por litro. É a primeira mudança no preço desde o dia seis de maio de 2025, quando a estatal reduziu o valor em R$ 0,16 por litro para R$ 3,27.

Assim, de acordo com a estatal, o diesel B, resultado da mistura obrigatória de 85% de diesel A e 15% de biodiesel, vai subir R$ 0,32 por litro. E esse diesel que é vendido aos postos. Com isso, o preço do diesel B passa a ser de R$ 3,10.



O reajuste, já esperado pelo mercado, ocorre um dia depois de o governo anunciar um pacote para conter a alta dos preços, zerado o PIS e Confis no diesel, criando um imposto de exportação e gerando um mecanismo de subsídio no diesel.

Em comunicado, a estatal disse que o último aumento do diesel foi realizado no dia um de fevereiro de 2025 "há mais de 400 dias". A estatal lembrou ainda em comunicado que, no acumulado desde dezembro de 2022, os preços de diesel A vendidos às distribuidoras registram redução acumulada de R$ 0,84 por litro, o equivalente a uma queda de 29,6%, considerada a inflação do período.





A estatal afirmou também que "o impacto do reajuste anunciado para o consumidor final é mitigado, uma vez que o Governo Federal zerou as alíquotas de PIS/Cofins incidentes sobre a comercialização de diesel".

Os últimos movimentos de preço do diesel



01/02/2025 - R$ 3,72 (alta de R$ 0,22 por litro)

01/04/2025 - R$ 3,55 (queda de R$ 0,17 por litro)

18/04/2025 - R$ 3,43 (queda de R$ 0,12 por litro)

06/05/2025 - R$ 3,27 (queda de R$ 0,16 por litro)



Ontem, a estatal informou que vai aderir à Medida Provisória que prevê o pagamento de subvenção (subsídio) a produtores e importadores do diesel. O valor será de R$ 0,32 por litro, que deverá ser repassado ao consumidor. "Diante do caráter facultativo do programa e do potencial benefício adicional, entende-se que essa adesão é compatível com o interesse da companhia", disse a estatal em nota.

Segundo a Petrobras, a efetiva assinatura do termo de adesão ficará condicionada à publicação e análise dos instrumentos regulatórios pela Agência Nacional do Petróleo,(ANP) relacionados ao preço de referência, necessários para a operacionalização da subvenção econômica.

Ontem, a Refinaria de Mataripe, na Bahia, anunciou reajuste de até 20% no diesel para as distribuidoras. Segundo comunicado da refinaria, o valor por litro do diesel S10 passou de R$ 4,18 para R$ 5,00, uma alta de 19,5%. O diesel S500 subiu de R$ 4,08 para R$ 4,90, avanço de 20%. A gasolina aumentou 7,4%, de R$ 3,05 para R$ 3,28. Em geral, os reajustes ocorrem toda quinta-feira.



A refinaria pertencia à Petrobras, mas foi privatizada no governo de Jair Bolsonaro. Hoje, a empresa faz parte da Acelen, empresa de energia criada pelo fundo Mubadala Capital, dos Emirados Árabes Unidos.

Nesta semana, a Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística) disse que a guerra no Irã já elevou o preço do diesel S10 em cerca de 10%. A variação corresponde a uma alta de aproximadamente R$ 0,60 por litro nas distribuidoras, que vendem o combustível para as redes de postos. Para a entidade, há indicação de possível continuidade e intensificação dessa pressão sobre os preços.

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