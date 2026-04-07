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PERFURAÇÃO Petrobras envia ao Ibama informações para perfurar mais 3 poços na Margem Equatorial A campanha no bloco FZA-M-59 foi iniciada pelo poço de Morpho, em outubro do ano passado

A Petrobras informou que enviou ao Ibama as informações solicitadas para obtenção da autorização para perfuração de mais três poços no bloco FZA-M-59, na bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira, dentro do processo já iniciado de licenciamento da campanha.

"Esses três poços já estavam no escopo do licenciamento do bloco FZA-M-59", explicou a estatal ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

A campanha no bloco FZA-M-59 foi iniciada pelo poço de Morpho, em outubro do ano passado, e interrompida em 4 de janeiro, devido ao vazamento de um fluido biodegradável no bloco da Margem Equatorial. A operação foi retomada em meados de março.

Segundo informou a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, a exploração do poço de Morpho deve ser finalizada um mês e meio após o previsto inicialmente, em meados de junho deste ano.



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