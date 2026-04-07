Ter, 07 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça07/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PERFURAÇÃO

Petrobras envia ao Ibama informações para perfurar mais 3 poços na Margem Equatorial

A campanha no bloco FZA-M-59 foi iniciada pelo poço de Morpho, em outubro do ano passado

Reportar Erro
Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileiraFoz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira - Foto: Reprodução / Google maps

A Petrobras informou que enviou ao Ibama as informações solicitadas para obtenção da autorização para perfuração de mais três poços no bloco FZA-M-59, na bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira, dentro do processo já iniciado de licenciamento da campanha.

"Esses três poços já estavam no escopo do licenciamento do bloco FZA-M-59", explicou a estatal ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Leia também

• Petrobras destitui diretor de área que vendeu gás com 100% de ágio

• Petrobras: União indica Guilherme Santos Mello para presidir conselho de administração

• Petrobras demite diretor executivo de Comercialização

A campanha no bloco FZA-M-59 foi iniciada pelo poço de Morpho, em outubro do ano passado, e interrompida em 4 de janeiro, devido ao vazamento de um fluido biodegradável no bloco da Margem Equatorial. A operação foi retomada em meados de março.

Segundo informou a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, a exploração do poço de Morpho deve ser finalizada um mês e meio após o previsto inicialmente, em meados de junho deste ano.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter