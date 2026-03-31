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OPERAÇÕES

Petrobras espera concluir perfuração do campo de Morpho no 2º trimestre, diz diretora

A operação estava prevista para ser concluída em abril, mas foi interrompida no dia 4 de janeiro

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A diretora executiva de exploração e produção da Petrobras, Sylvia Anjos A diretora executiva de exploração e produção da Petrobras, Sylvia Anjos - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

A Petrobras espera concluir a perfuração do campo de Morpho, na bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira, no segundo trimestre, disse nesta terça-feira, 31, a diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Sylvia dos Anjos.

"O reservatório está a praticamente a sete mil metros de profundidade, é muita coisa. Esse é o quinto poço mais profundo que nós temos. Estamos perfurando e esperamos chegar entre abril e maio", disse a jornalistas durante evento na FGV Energia.

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A operação estava prevista para ser concluída em abril, mas foi interrompida no dia 4 de janeiro, após o vazamento de fluido de perfuração, o que causou atraso de um mês e meio.


 

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