Petrobras estuda parceria inédita com a Pemex, do México

A- A+

A Petrobras estuda uma parceria inédita com a mexicana Pemex para explorar o Golfo do México na sua porção mexicana. Os planos foram destacados por Magda Chambriard, presidente da estatal, nesta terça-feira (12) durante apresentação de resultados financeiros do primeiro trimestre. A executiva lembrou ainda sobre oportunidades envolvendo refino local e sinergias com a Braskem, que conta com operações no país latino.

— Quando a gente olha para o Golfo do México dividido em duas porções, a gente vê a americana altamente desenvolvida e a porção mexicana muito pouco desenvolvida em um ambiente, inclusive, de águas ultraprofundas, que é o nicho de atuação da Petrobras.

Recentemente, Magda esteve no México para avaliar novas oportunidades no país e se encontrou com a presidente do México, Claudia Sheinbaum. Ela lembrou que o objetivo da viagem foi buscar novos mercados para a estatal brasileira.

— E é o que nós estamos fazendo também na África. Então, vamos fazer no México e muito provavelmente vamos fazer na Venezuela também. Então, essa é a busca. É a busca por incorporações futuras de novas reservas de óleo e gás. E é nesse sentido que nós enxergamos que o Golfo do México mexicano não pode ficar de lado, que uma parceria com a Pemex seria vantajosa para nós avaliarmos futuras possibilidades de atuação em novas explorações nesses horizontes.

Braskem é a cereja do bolo no México, diz Magda. Segundo ela, a parceria com a Pemex também pode ampliar as sinergias para aproveitamento de óleo e gás que eventualmente possam vir a ser produzidos em parceria entre Petrobras e Pemex.

— O México também possibilidades de parceria em operação de campos maduros. Essa também é uma análise que nós estamos fazendo, que nós vamos fazer, aliás, junto com a Pemex. E, se isso for possível, qual é o destino que nós damos para esse petróleo? Nada melhor do que ser o refino no México, ali pertinho. Então, se a gente estiver produzindo óleo cru no México, se a gente puder refinar no próprio México e puder aproveitar o adicional de gás no próprio México, esse é o melhor dos mundos. E, se a gente puder fazer isso ainda em benefício das sinergias possíveis entre a exploração, a produção e o refino, e a produção de gás e o processamento de gás no México em benefício da Braskem, então essa será a cereja do bolo de todo esse esforço. O que nós temos são boas intenções, por enquanto, no México, que ainda não se traduziram em uma realidade fática.

Veja também