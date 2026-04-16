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NEGÓCIOS

Petrobras faz assembleia de acionistas que deve confirmar novo presidente do seu conselho

Disputa por renovação do colegiado será acirrada com 16 nomes disputando 10 vagas

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PetrobrasPetrobras - Foto: Arquivo/Agência Brasil

A Petrobras realiza hoje a sua Assembleia Geral Ordinária, que vai reconduzir Magda Chambriard ao cargo de presidente da companhia, posto que ocupa desde maio de 2024, e também definir outro nome-chave na cúpula da estatal: o presidente do Conselho de Administração.

O colegiado é responsável pela aprovação das decisões estratégicas da petroleira, como o plano de investimentos.

Os acionistas vão se reunir para uma pauta extensa, que inclui a eleição dos novos membros dos conselhos de Administração e do Conselho Fiscal. O encontro começa às 14h na sede da estatal, no Centro do Rio.

A disputa por vagas no Conselho de Administração da Petrobras deve ser uma das mais acirradas dos últimos anos, refletindo a recomposição parcial das indicações e o elevado número de candidatos.

São até agora 16 na disputa por 10 vagas. A 11ª cadeira é destinada ao representante dos empregados, hoje ocupada por Rosangela Buzanelli Torres, que possui mandato separado e não entra na eleição dos acionistas.

 

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Secretário indicado
Uma das principais mudanças no Conselho de Administração da Petrobras será a eleição do novo presidente. O governo federal indicou Guilherme Mello, atual secretário-executivo do Ministério do Planejamento e presidente do Conselho de Administração do BNDES, para assumir a cadeira no colegiado de Bruno Moretti. Ele era presidente do Conselho de Administração da Petrobras, mas deixou o cargo e o colegiado para assumir a pasta do Planejamento no lugar de Simone Tebet.

A mudança deve ser oficializada durante a assembleia, já que a União tem a maioria dos votos. Uma vez eleito para o conselho, Mello será escolhido o seu novo presidente.

Para as outras vagas do colegiado, do lado do governo federal, são oito na disputa. Dos seis representantes atuais, quatro tiveram o pedido de recondução feito pela União, enquanto dois ficam de fora: Paulo Moretti, que deixou o cargo, e Rafael Dubeux.

Para recompor essas cadeiras, a União indicou quatro novos nomes, entre eles Benjamin Alves Rabello Filho, Fábio Bittes e Ricardo Baldin, além de Guilherme Mello.

Entre os representantes dos acionistas minoritários, o cenário também é competitivo. Dos quatro atuais conselheiros, apenas Aloisio Macário Ferreira de Souza não aparece para recondução. Permanecem na disputa nomes como Francisco Petros, Jerônimo Antunes e Juca Abdalla, que buscam manter seus assentos.

Ao mesmo tempo, novos candidatos foram apresentados, como Marcelo Gasparino, Mauro Cunha, Rachel Maia, Thales Kroth e Márcio Girão. Os eleitos terão mandato até a assembleia de 2028.

Remuneração de executivos
A pauta também prevê a fixação da remuneração dos administradores e dos conselheiros fiscais, além da aprovação das contas da companhia e das demonstrações financeiras do ano de 2025.

Em relação ao orçamento de 2026, os acionistas vão votar a proposta da direção da companhia, composta por R$ 114 bilhões em investimentos e R$ 41,2 bilhões em dividendos. Há ainda a destinação de R$ 68,9 bilhões para reserva de retenção de lucros. A Petrobras tem ainda uma reserva de incentivos fiscais de R$ 815,5 milhões.

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