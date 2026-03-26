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Petróleo Petrobras faz nova descoberta de petróleo no pré-sal da Bacia de Campos Reserva está em profundidade d'água de 1.178 metros, a 113 km da costa da cidade de Campos

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (26) uma nova descoberta de petróleo no campo de Marlim Sul, no pré-sal da Bacia de Campos. A Petrobras é a operadora do campo com 100% de participação.

Segundo comunicado da estatal, foi identificada presença de petróleo "de excelente qualidade" no poço exploratório perfurado 3-BRSA-1397-RJS, localizado a 113 km da costa na cidade de Campos dos Goytacazes (RJ), em profundidade d’água de 1.178 metros.

"O intervalo portador de petróleo foi constatado através de perfis elétricos, indícios de gás e amostragem de fluido. As amostras posteriormente seguirão para análises laboratoriais, que permitirão caracterizar as condições dos reservatórios e fluidos encontrados, possibilitando a continuidade da avaliação do potencial da área", disse a Petrobras.

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